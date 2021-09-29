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世行预计今年中国经济将增长8.5%

熊茂伶 高攀
2021年09月29日08:21 | 来源：光明日报
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原标题：世行预计今年中国经济将增长8.5%

　　世界银行27日在最新东亚和太平洋地区经济形势报告中预计，今年中国经济将增长8.5%，较4月预测上调0.4个百分点。

　　报告指出，主要受中国经济增长的提振，东亚和太平洋地区经济今年预计增长7.5%。报告说，由于东亚和太平洋地区正遭受变异新冠病毒德尔塔毒株严重冲击，除中国外的其他经济体今年预计增长2.5%，较4月预测下调1.9个百分点。

　　世行东亚和太平洋地区首席经济学家马图当天接受新华社记者线上专访时说，各国状况存在显著差异。中国等国家在控制疫情方面相对成功，但其他此前表现良好的国家，尤其是越南和马来西亚，现在正努力控制疫情，经济活动受到影响。

　　马图告诉记者，中国经济增长预期上调主要有三大原因：一是中国对疫情的有力控制，二是持续的全球复苏也推升了全球需求，有利于中国发挥出口优势，三是中国政府提供的政策支持。

　　世行预计，明年上半年，东亚和太平洋地区许多经济体的疫苗接种覆盖率有望达到60%。马图表示，当务之急是尽力确保全球疫苗足量生产，同时扩大地区内疫苗生产，以避免供应不稳定。

　　世行还呼吁各国政府采取全面举措促进包容性增长，增加对清洁能源、交通运输、卫生系统和学校等领域的公共投资，改善社会保障体系，支持更广泛的技术传播。

(责编：赵超、陈键)

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