赵斌艺

原标题：乌镇迎来“丰收时刻”

橙黄橘绿，秋天是丰收的季节，2021“直通乌镇”全球互联网大赛也迎来了丰收时刻。

28日上午，2021“直通乌镇”全球互联网大赛颁奖仪式在乌镇举行。作为世界互联网大会的重要板块之一，大赛自2019年以来已连续成功举办三届，集聚了一大批互联网青年人才参与，涌现出众多具有创新性、突破性、高应用价值的参赛项目，有力助推了全球互联网产业创新发展。

近者悦，远者来。今年的大赛聚焦数字领域热点和前沿设置5个专题赛，吸引了来自美国、英国、法国等19个国家和地区的1012个项目报名参赛，其中海外参赛项目180个，为历届报名参赛项目数量之最，精彩讲述了世界各地创业者们对互联网未来的独特畅想。

经过网络初赛、专题复赛、总决赛等三个阶段比拼，35个优秀项目过关斩将获得大赛奖项。北京思灵机器人、合肥本源量子、贝壳找房、安徽容知日新、杭州亚运会组委会等企业和组织，分别夺得人工智能、集成电路、消费互联网、工业互联网和5G应用专题赛一等奖。

浙江省委常委、宣传部部长朱国贤表示：“当前，互联网领域迎来了前所未有的新发展机遇，一场‘数字变革’已经开启，人工智能、大数据、5G应用等领域等着互联网的创业者们前去探索开发，而‘直通乌镇’全球互联网大赛则是吸引全球双创力量汇聚的重要平台。”

中国工程院院士、大赛组委会主席吴建平说，在高速变革的时期，时代孕育着更多的机遇和挑战，今年的大赛分成消费互联网、工业互联网、人工智能、集成电路和5G应用，很好地把握了时代的热点，为大家创造了更好的展示平台。

大鹏一日同风起，扶摇直上九万里。一个个充满激情的项目团队，带着凌云壮志来到乌镇，收获硕果。

“杭州亚运会：泛5G智能场馆赛事应用”项目在颁奖典礼上迎来了高光时刻，荣获5G应用专题赛一等奖。杭州亚运会组委会广播电视和信息技术部副部长张鸽表示，第19届亚运会明年9月将在杭州召开，“智能”会成为其中最大的亮点，5G、人工智能、大数据、互联网技术将全面运用到场馆运行、赛事活动和服务保障中。

大连华信计算机技术股份有限公司高级产品经理李洪洲将三等奖的证书拿在胸前合影留念。“第一次参加大赛就获奖，给了我们很大的鼓励。未来的工业互联网赛道打的是组合拳，很荣幸能通过这个平台认识业内的合作伙伴，一起助力工业物联网产业升级。”他说。

美国硅谷创投教父、大赛组委会主席史蒂夫·霍夫曼表示，比赛的目标是激励和鼓舞全球的企业家参与进来，一起提出能够改变世界的新想法。“现在是人类历史上的一个关键时期，我们希望能够把世界上所有的人才都聚集在一起，激发他们去解决我们今天面临的严峻挑战，并分享人类在互联网治理方面所面临的问题，只有通过深度合作，我们才能克服这些挑战，推动人类前进。”史蒂夫·霍夫曼说。

(责编：赵超、陈键)