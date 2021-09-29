原标题：互联网“适老化”要有利老年人全面“融入”

智欣

中国社会科学院社会发展战略研究院日前发布《后疫情时代的互联网适老化研究》报告，系统展现了后疫情时代老年人的数字生活变化，最显著的变化是使用社交工具更频繁，95.09%的老年人认为疫情之后学习网络操作非常有必要，93.36%的老年人认为自己能学会智能手机上网。报告显示，2017年起老年群体微信支付金额基本呈直线增长，以2017年第一季度为基准（100%），2021年第二季度增长为5227%。

近年来，我国基于互联网、人工智能等信息技术的智能化服务得到广泛应用，提高了社会治理和服务效能。与此同时，我国老龄人口数量快速增长，不少老年人不会上网、不会使用智能手机，在出行、就医、消费、防疫等社会生活中遇到不便，难以充分享受智能化服务带来的便利。为解决老年人面临的“数字鸿沟”问题，让老年人更好共享信息化发展成果，职能部门部署开展互联网应用适老化工作，互联网企业和有关机构抓紧落实相关改造措施，初步取得积极的成绩。

值得注意的是，互联网应用适老化改造中出现了一种偏向，认为既然部分老年人不会上网和使用智能手机，不能适应广泛运用智能化服务的社会环境，最好的适老化就是将这部分老年人“隔离”开来，为他们提供“弱智能化服务”或传统服务。按照中央要求，互联网应用适老化要“坚持传统服务与智能创新相结合”“坚持线上服务与线下渠道相结合”，有人对此理解为，对部分老年人只需提供传统服务和线下渠道服务，无需提供智能化服务和线上服务。

上述认识既不符合互联网应用适老化改造的方向，也不符合老年群体对互联网应用和智能化服务的实际需求。《后疫情时代的互联网适老化研究》报告认为，鉴于老年人在使用网络和智能手机方面的弱势，一些家庭和生活场景对他们照顾很周到，而这种照顾也会在潜移默化中加深人们对老年群体的“弱者印象”，一些老年人也会自觉不自觉认同这种消极形象。报告发现，很多老年人内心深处渴望被认可、被接纳，他们有较强的学习、适应网络和智能化服务的动力。

所以，真正好的、负责任的互联网应用适老化，是要逐渐填平“数字鸿沟”，而不是加剧“数字鸿沟”；是要充分尊重和满足老年群体渴望被认可、被接纳，愿意学习和适应互联网社会的内在需求，而不是漠视、否认他们的需求；是要不断提高互联网应用的人性化、适老化水平，有利于老年人更好适应、全面融入广泛运用智能化服务的社会环境，而不是要通过“数字鸿沟”，将部分老年人从智能化服务环境中“隔离”出去。

为此，中央强调“坚持解决突出问题与形成长效机制相结合”，要求围绕老年人出行、就医等高频事项和服务场景，抓紧解决目前最突出、最紧迫的问题，切实保障老年人基本服务需要；在此基础上，逐步总结积累经验，不断提升智能化服务水平，完善服务保障措施，建立长效机制，有效解决老年人面临的“数字鸿沟”问题。

总之，互联网是应用适老化改造，不是要通过弱化甚至取消网络和智能化服务来“适应”老年人，而是要通过科学、系统的改造，使网络和智能化服务更好地适合老年群体的实际需求，同时帮助老年人提高使用网络和智能化服务的水平，让他们能更好地适应并融入网络社会。

漫画/陈彬

(责编：罗知之、陈键)