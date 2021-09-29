人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

互联网“适老化”要有利老年人全面“融入”

2021年09月29日08:22 | 来源：北京青年报
小字号
原标题：互联网“适老化”要有利老年人全面“融入”

智欣

中国社会科学院社会发展战略研究院日前发布《后疫情时代的互联网适老化研究》报告，系统展现了后疫情时代老年人的数字生活变化，最显著的变化是使用社交工具更频繁，95.09%的老年人认为疫情之后学习网络操作非常有必要，93.36%的老年人认为自己能学会智能手机上网。报告显示，2017年起老年群体微信支付金额基本呈直线增长，以2017年第一季度为基准（100%），2021年第二季度增长为5227%。

近年来，我国基于互联网、人工智能等信息技术的智能化服务得到广泛应用，提高了社会治理和服务效能。与此同时，我国老龄人口数量快速增长，不少老年人不会上网、不会使用智能手机，在出行、就医、消费、防疫等社会生活中遇到不便，难以充分享受智能化服务带来的便利。为解决老年人面临的“数字鸿沟”问题，让老年人更好共享信息化发展成果，职能部门部署开展互联网应用适老化工作，互联网企业和有关机构抓紧落实相关改造措施，初步取得积极的成绩。

值得注意的是，互联网应用适老化改造中出现了一种偏向，认为既然部分老年人不会上网和使用智能手机，不能适应广泛运用智能化服务的社会环境，最好的适老化就是将这部分老年人“隔离”开来，为他们提供“弱智能化服务”或传统服务。按照中央要求，互联网应用适老化要“坚持传统服务与智能创新相结合”“坚持线上服务与线下渠道相结合”，有人对此理解为，对部分老年人只需提供传统服务和线下渠道服务，无需提供智能化服务和线上服务。

上述认识既不符合互联网应用适老化改造的方向，也不符合老年群体对互联网应用和智能化服务的实际需求。《后疫情时代的互联网适老化研究》报告认为，鉴于老年人在使用网络和智能手机方面的弱势，一些家庭和生活场景对他们照顾很周到，而这种照顾也会在潜移默化中加深人们对老年群体的“弱者印象”，一些老年人也会自觉不自觉认同这种消极形象。报告发现，很多老年人内心深处渴望被认可、被接纳，他们有较强的学习、适应网络和智能化服务的动力。

所以，真正好的、负责任的互联网应用适老化，是要逐渐填平“数字鸿沟”，而不是加剧“数字鸿沟”；是要充分尊重和满足老年群体渴望被认可、被接纳，愿意学习和适应互联网社会的内在需求，而不是漠视、否认他们的需求；是要不断提高互联网应用的人性化、适老化水平，有利于老年人更好适应、全面融入广泛运用智能化服务的社会环境，而不是要通过“数字鸿沟”，将部分老年人从智能化服务环境中“隔离”出去。

为此，中央强调“坚持解决突出问题与形成长效机制相结合”，要求围绕老年人出行、就医等高频事项和服务场景，抓紧解决目前最突出、最紧迫的问题，切实保障老年人基本服务需要；在此基础上，逐步总结积累经验，不断提升智能化服务水平，完善服务保障措施，建立长效机制，有效解决老年人面临的“数字鸿沟”问题。

总之，互联网是应用适老化改造，不是要通过弱化甚至取消网络和智能化服务来“适应”老年人，而是要通过科学、系统的改造，使网络和智能化服务更好地适合老年群体的实际需求，同时帮助老年人提高使用网络和智能化服务的水平，让他们能更好地适应并融入网络社会。

漫画/陈彬

(责编：罗知之、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
水利部：充分发挥太湖流域调度协调组作用 保障流域“四水”安全
　　太湖流域调度协调组第一次全体会议现场。人民网记者 余璐摄 人民网北京9月28日电 （记者余璐）“太湖是流域洪水集散地，是长三角地区水资源调配中心，是区域水生态、水环境的晴雨表。…
绿色产品认证与标识宣传周启动 超千家企业已获颁绿色产品证书
　　人民网北京9月28日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局获悉，主题为“用绿色产品·享低碳生活”的2021年全国“绿色产品认证与标识宣传周”27日在京启动。 在启动仪式现场，市场监管总局认证监管司相关负责人介绍了中国绿色产品认证与标识体系建设实施情况和“十四五”期间工作规划。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部