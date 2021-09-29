崔国强 王轶辰

原标题：数字经济成稳增长基石

在“互联网之光”博览会，参会者在体验5G智慧矿山电铲驾驶座舱。

本报记者 崔国强摄

当前，数字技术正全面融入经济社会发展各领域和全过程，给人类生产生活带来广泛而深刻的影响。

2021年世界互联网大会乌镇峰会期间，中国网络空间研究院发布《世界互联网发展报告2021》《中国互联网发展报告2021》蓝皮书显示，新一轮科技革命和产业变革加速推进，数字创新技术实现多点突破，数字经济成为世界各国应对新冠肺炎疫情冲击、加快经济社会转型的重要选择。《中国互联网发展报告2021》指出，2020年中国数字经济规模达到39.2万亿元，占GDP比重达38.6%，保持9.7%的增长速度，成为稳定经济增长的关键动力。

站在新起点，互联网企业如何跨越科技高峰？数字经济增长的新蓝海在哪？

抢占创新高地

无人车、机器人、AI换脸……今年的“互联网之光”博览会，依然不缺乏炫酷的科技元素，但今年的参会企业与机构显然更加关注科技内核上的含金量，在人工智能（AI）、云计算、大数据、网络安全等领域，带来一批突破性的新产品。

“5位本科生可以在4个月的时间里完成一款CPU的设计，并且能运行Linux操作系统，这得益于开源生态以及敏捷设计的方法。”中国科学院计算技术研究所副所长包云岗表示，为了加快芯片人才培养规模和速度，他们启动了“一生一芯”计划，希望让本科生设计处理器芯片并完成流片、运行操作系统。

一方面是开源等基础设施加速软硬件发展，创新主体增长迅速。另一方面，人工智能、云计算、工业互联网等前沿热点技术取得多项成果，技术创新与实际应用逐渐形成正向循环。

在“互联网之光”博览会展区，不少参会者在腾讯展台体验AI照相机。腾讯云AI产品运营经理陈勇介绍，AI照相馆通过AI融合将用户照片与特定形象进行面部层面融合，生成同时具备用户形象与特定形象外貌特征的图片。

人工智能也在不断完善、升级。获评世界互联网大会领先科技成果奖的北京瑞莱智慧科技有限公司CEO田天表示，公司自主研发的“安全可控可靠的新一代人工智能平台”将解决数据泄漏、算法不可靠、应用不可控等第二代人工智能安全问题。

截至2020年底，中国人工智能企业数量达到6425家，占全球的24.66%。预计到2021年底，在人工智能带动下，行业应用综合解决方案服务的市场规模将达到1.28万亿元。“十四五”时期，在国家产业政策引导下，人工智能将进入快速发展阶段，智能芯片、智能无人机、智能网联汽车、智能机器人等优势产业将进一步发展。

360集团董事长周鸿祎认为，互联网企业要担当起新时代“上山”和“下海”任务，即上科技高山，下数字化蓝海。用云计算、大数据、人工智能等数字技术和各行各业深度融合，输出产品思维和用户思维，帮助传统企业用数字化技术优化业务流程、改造商业模式，把数字化基因融入传统企业。

拓展市场蓝海

经过多年发展，消费互联网领域的竞争已趋于白热化，数字经济如何从跟小贩争抢“白菜”中解脱出来，关键在于寻找市场新蓝海。

“引导和治理并非是不要互联网发展，而是希望互联网企业在发展过程中，将消费互联网转向工业互联网，更好地结合实体经济。”中国工程院院士邬贺铨表示。

在“互联网之光”博览会现场，中国电信的5G智慧矿山电铲驾驶座舱引来很多体验者。坐在驾驶座舱动动手指，指令就会通过5G网络传输到车辆操作控制端，完成驾驶、铲土等工作，实现电铲远程遥控智能作业。5G网络具有低时延、高带宽特征，中国电信将5G、无人驾驶和光伏储能深度融合，能够实现铲车集群调度、协同作业、状态监控及数据分析等功能。

高通公司总裁兼CEO安蒙表示，5G将带来超级移动世界，届时网络连接将像电力一样随处可用，将创造新商业模式、新服务和新收入来源。

《中国互联网发展报告2021》显示，中国5G技术创新不断突破、动力持续增强、融合日趋活跃。目前，我国已建成全球规模最大的5G独立组网网络。截至2021年6月，中国开通的5G基站总数达到96.1万个。2021年上半年，国内5G手机出货量为1.28亿部，占全球的73.4%。

与此同时，算力基础设施成为新基建重点。中国数据中心建设迎来前所未有的发展机遇，计算产业发展迅猛，年均增长率保持在30%以上。云计算市场规模快速扩大，2020年同比增长超过33%。

边缘计算同样成为行业关注的热点，由探索走向商用，逐渐成为垂直行业数字化转型发展刚需。2020年边缘计算服务器市场规模达到26.55亿美元，同比增长16.3%。

在规范中发展

今年以来，我国网络立法体系持续完善，网络空间治理成效显著。《数据安全法》是中国数据监管领域的基础性法律；《个人信息保护法》相关规定与民法典、刑法、网络安全法等法律相衔接，形成了民事、行政、刑事3个维度的法律责任配置；《关键信息基础设施安全保护条例》为我国深入开展关键信息基础设施安全保护工作提供有力法治保障。

“数字化发展的根本目标是让老百姓受益，前提是保证数据安全和个人隐私。”蚂蚁集团董事长兼CEO井贤栋说，国家已经制定了相对健全的法律法规，需要从业者心存敬畏，不折不扣地遵照执行。同时，也需要加强技术攻坚，在隐私计算等核心技术领域寻求突破。

网络安全市场规范性逐步提升，网络安全成为热点投资方向。2020年，中国网络安全相关企业投融资交易超过60项，投融资规模约60亿元人民币。2021年1月至7月，中国网络安全领域非上市投融资交易共67项，较2020年同期投融资金额约增长6倍。

中国网络空间研究院院长夏学平认为，网络空间法治化建设全面推进并取得积极进展，平台经济治理体系逐步建立健全。

对于未来的发展，夏学平认为，我国网络强国建设将取得新成效。数字经济持续高质量发展，治理体系不断健全完善。数字社会、数字政府建设深入推进，信息惠民持续升级。网络空间国际交流合作继续深入，参与国际规则制定力度加大。网络公益生态逐渐构筑，规范监管与能力提升齐头并进。

(责编：赵超、陈键)