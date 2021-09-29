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8月份规上工业企业利润同比增长10.1%

煤炭、油气开采行业利润同比分别增长2.41倍、2.57倍

熊丽
2021年09月29日08:24 | 来源：经济日报
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原标题：8月份规上工业企业利润同比增长10.1%

　　国家统计局发布数据显示，8月份全国规模以上工业企业利润同比增长10.1%，比2019年同期增长31.1%，两年平均增长14.5%。从1月份至8月份累计看，规模以上工业企业利润同比增长49.5%，比2019年同期增长42.9%，两年平均增长19.5%。

　　8月份，高技术制造业利润同比增长17.5%，高于规模以上工业平均水平7.4个百分点，延续良好发展势头。其中，受新冠疫苗需求持续旺盛带动，医药制造业利润增长70.5%，继续保持高速增长；航空航天器、信息化学品制造业利润分别增长1.77倍、86.8%，增速均较上月明显加快。

　　8月份，采矿业、原材料制造业利润同比分别增长1.84倍、39.6%，均明显高于规模以上工业平均水平；两年平均分别增长58.1%、36.0%，增速较上月分别加快24.0个和4.4个百分点。其中，受大宗商品价格总体高位运行推动，煤炭行业利润同比增长2.41倍，增速较上月加快30.0个百分点；油气开采行业利润同比增长2.57倍；有色、化工行业利润分别增长98.9%、66.5%。

　　从1月份至8月份累计看，41个工业大类行业中，37个行业利润总额同比增长，1个行业扭亏为盈，1个行业持平，2个行业下降。其中，石油、煤炭及其他燃料加工业利润总额同比增长24.71倍，石油和天然气开采业增长2.65倍，有色金属冶炼和压延加工业增长1.78倍，黑色金属冶炼和压延加工业增长1.56倍，化学原料和化学制品制造业增长1.45倍，煤炭开采和洗选业增长1.45倍。

　　8月份，消费品制造业利润同比增长14.4%，高于规模以上工业平均水平4.3个百分点；对规模以上工业利润增长的贡献率为29.5%，比上月提高4.8个百分点，对工业企业效益恢复的支撑作用有所增强。

　　8月末，规模以上工业企业应收账款平均回收期、产成品存货周转天数分别为51.6天、17.6天，同比分别减少4.4天、1.8天。企业资产负债率为56.4%，同比下降0.4个百分点。其中，国有控股企业资产负债率为57.1%，同比下降0.7个百分点。

　　“总体来看，尽管受到散发疫情和汛情冲击及同期基数较高影响，8月份规模以上工业企业利润仍然保持稳定增长，企业经营状况继续向好。需要关注的是，局部地区仍有散发疫情，大宗商品价格总体高位运行、国际物流成本较高、芯片短缺等问题仍在推高企业成本，企业利润持续稳定恢复面临较多挑战。”国家统计局工业司高级统计师朱虹表示。

(责编：赵超、陈键)

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