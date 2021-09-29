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再“牛”的企业也不能搞垄断

佘颖
2021年09月29日08:24 | 来源：经济日报
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原标题：再“牛”的企业也不能搞垄断

　　9月27日，插座龙头企业公牛集团公告称，公司因违反反垄断法，被处以2.9481亿元罚款。虽然公牛集团表示处罚不会对公司经营造成重大影响，但此事再次向全社会传递国家维护公平竞争市场环境的坚定决心：搞垄断，再“牛”的企业也不行！

　　从行政处罚书决定书来看，公牛集团实施垄断行为可追溯到2014年。此时，我国反垄断法正式施行已有6年。显然，公牛集团并没有把相关法律法规当回事，直到今年4月份被立案调查。

　　近两年，互联网平台企业常因强制“二选一”等垄断行为被处罚，这些行为对消费者利益的损害比较明显。作为制造企业，公牛集团垄断行为主要通过固定和限定价格的垄断协议来实现，消费者很难察觉。例如，公牛集团会制定限价的《市场运营规范》《经销商管理规则》，要求经销商遵守价格管控体系；在实际经营中，会随时下发“价格指令”，具体到“G06（白色）终端零售指导价调整为公司价格表的6.5折，终端零售和促销活动可以按照公司价格表的6.0折成交”。

　　监管部门认定公牛集团固定和限定价格的行为，排除、限制了相关产品在经销商之间的竞争和在零售终端的竞争，是反垄断法明令禁止的行为。但此前公牛集团居然把违法行为当作提升竞争力的一种方式，反映出企业的守法合规意识还有待进一步提高。

　　公牛集团被罚，给全国市场主体敲响了警钟。反垄断法是为了保护市场公平竞争，提高经济运行效率，维护消费者利益和社会公共利益，促进社会主义市场经济健康发展而制定，适用于中国境内的所有市场主体及所有经济活动。以公牛集团为鉴，企业必须不断强化法律意识，守法合规经营，才能实现可持续发展。

(责编：赵超、陈键)

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