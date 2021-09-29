原标题：“免疫+化疗”为食管癌治疗增添新方案

美国当地时间2021年9月14日，国际权威医学期刊《美国医学会杂志》（JAMA）发布了中国关于食管癌免疫治疗的临床研究：卡瑞利珠单抗联合化疗一线治疗晚期食管癌的Ⅲ期临床研究（ESCORT-1st），引发了医学领域广泛关注。

食管癌是具有中国特色高发的恶性肿瘤，在流行病学、遗传背景、病理分型等多个方面，中国食管癌都与欧美等国存在差异，90%病例以上表现为鳞状上皮细胞癌。ESCORT-1st是一项针对食管鳞癌而不包括腺癌的随机对照研究，使用我国自主研发生产的免疫药物，为中国食管癌患者带来更有效的治疗。

ESCORT-1st研究是由中山大学肿瘤防治中心徐瑞华教授团队牵头，联合四川省肿瘤医院、哈尔滨医科大学附属肿瘤医院、上海胸科医院、河北医科大学第四附属医院、郑州大学第一附属医院、浙江省肿瘤医院等60家单位，共同完成的首个针对食管鳞癌一线免疫联合治疗的临床研究。

该研究不仅证实了免疫联合化疗对于晚期食管鳞癌患者的有效性，更是取得了目前一线治疗最长的总生存时间（15.4个月）和最高的有效率（72.1%），研究为食管癌的免疫联合治疗增添了新方案，显著改善了食管癌患者的生存。

关于中国食管癌免疫治疗研究成果发布显著改善患者生存期的报道中，中山大学肿瘤防治中心主任、结直肠癌首席专家徐瑞华在接受采访时表示，ESCORT-1st研究的成功，预示着整个食管癌治疗格局将产生重大改变。研究的成功将促使相关指南的更新，使得卡瑞利珠单抗免疫联合化疗成为晚期食管癌一线治疗新的标准方案。目前，卡瑞利珠单抗这一国产原研PD-1抑制剂是由江苏恒瑞医药股份有限公司进行生产，国产免疫加化疗模式费用成倍降低，为基层百姓药物普及率带来极大帮助。

该研究证实了免疫联合化疗对于晚期食管麟癌患者的有效性，开拓了精准免疫治疗的新领域。据悉，2021新版《中国临床肿瘤学会（CSCO）食管癌诊疗指南》也将卡瑞利珠单抗联合TP化疗列为一线治疗方案推荐，临床医生将拥有新的治疗方案选择，广大食管癌患者也将获得更好的生存改善。（许晴晴）

(责编：赵竹青、陈键)