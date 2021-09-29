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“四两拨千斤”是个技术活

冯其予
2021年09月29日08:25 | 来源：经济日报
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原标题：“四两拨千斤”是个技术活

　　节庆假日也是居民消费、休闲的黄金时期。从刚过去的中秋节到即将到来的国庆节，全国多地为活跃消费市场积极抢占先机，北京、江苏、湖北、山西等地相继发放消费券，表现出较强的“带货”能力。

　　去年以来，消费券曾发挥出很好的促消费作用，眼下再次集中“返场”。一方面，受近期疫情、极端天气等短期、局部性因素影响，8月份社会消费品零售总额增速出现回落，部分消费需求受到抑制。另一方面，中秋国庆是传统的消费旺季，特别是国庆节日期间，旅游、餐饮、文化消费、线上线下购物更是节日主题。从这两方面因素考虑，发放消费券有利于刺激短期消费，把握“金九银十”消费季，乘势而上刺激消费回暖。

　　小小消费券，通过发挥“四两拨千斤”的作用，能够尽快形成现实购买力，帮助相关行业企业快速度过疫情困难期，有利于激活短期内被抑制的消费，让消费热起来，加快消费回补，刺激消费需求。不过，在消费券使用中，要明确消费券补贴的领域，以及补贴流程和方法。只有针对疫情损失比较大的领域精准发力，才能发挥出财政资金促进消费、经济回暖的作用。同时，也要在消费券发放渠道、环节及标准上进一步规范，让消费券的发放主体、发放渠道、事后监管等各环节均有科学设计和监督，让消费券真正发挥作用。

　　值得一提的是，促消费也是个系统工程。发放消费券可以在短期内起到刺激消费的作用，但要想进一步释放消费潜力，还需要满足消费提质扩容需求，让居民愿消费；减轻居民在教育、住房等方面的压力，让居民敢消费；发展经济提高居民收入，让居民能消费。只有综合施策，打出更多促消费“组合拳”，才能激发更强劲的消费动力。

(责编：赵超、陈键)

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