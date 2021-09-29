亢舒

原标题：房地产调控不可轻言放松

不能因为个别房企和个别城市房地产市场出现一些新情况，就轻言放松调控。“房住不炒”，“稳地价、稳房价、稳预期”的政策主基调不应也不会改变。

个别房地产企业在生产运营中出现了一些困难、房价环比下跌的城市持续增多、第二轮集中供地过程中多个城市出现了土地流拍……透过这些现象，可看出房地产市场当前的状况与前一段时间发生了一定变化。一时间，各种不确定因素困扰着这个行业。

事实上，从大局看，当前房地产市场整体运行仍保持平稳，房地产行业的基本面并没有发生明显改变。国家统计局的数据显示，1-8月份，商品房销售面积两年平均增长5.9%；商品房销售额两年平均增长11.7%。房地产开发投资保持基本稳定，1-8月份两年平均增长7.7%。这些情况说明，随着各方面持续推进房地产市场调控，抑制房地产市场不合理需求，保证正常需求的释放，同时房地产市场多主体供应、多渠道保障、租购并举等制度措施不断完善，房地产市场仍有望保持稳定发展。

从局部看，个别企业债务危机和个别城市出现土地流拍、房价下行城市个数增多等，目前尚属个别的情况。因此，既应高度重视，避免风险扩大化，更应该理性看待并从中吸取教训。“三线四档”房地产企业融资管理规则是衡量企业金融风险的具体指标，当前“三条红线”均踩的高风险“红档”企业是少数，处于“绿档”不踩线的企业仍是大多数。个别房企出现的经营困难对于整个行业发展的影响还需要观察。土地市场的降温与土拍规则的变化相关，更多城市要求“竞品质”，对企业的要求提高，同时叠加企业资金压力增加、利润预期降低等因素，导致房企对拿地的观望情绪上升，土拍规则的优化有助于稳定土地市场和稳地价。房价整体涨幅延续回落态势，表明一段时间以来房地产长效机制建设取得积极成效，房地产市场过热的态势得到抑制。

房地产行业从旧有模式走到今天，已经到了痛下决心改变的时刻。如果再以高杠杆、高负债推进其发展，发生系统性金融风险的可能性就会越来越大。当前，市场总体平稳，企业降杠杆降负债取得积极成效。实践证明，房地产长效机制建设正在发挥作用，是精准有效的。成果来之不易，应该不断完善相关政策和举措，巩固长效机制建设成果，进一步促进房地产市场平稳健康发展。

个别房企和个别城市出现了新情况新问题，不应该成为放松调控的理由。每当市场出现下行趋势，总会有“放松调控”“救市”的声音出现，最近也不例外。当前，不能因为个别房企和个别城市出现一些新情况，就轻言放松调控，不能重回将房地产作为短期刺激经济手段的老路上去。“房住不炒”，“稳地价、稳房价、稳预期”的政策主基调不应也不会改变。

行业调整期出现短期阵痛在所难免，这有利于其长远可持续发展。房地产行业正告别过去大规模扩张的阶段，走在回归理性和稳健发展的道路上，住房也从过于强调其投资属性向居住属性转变。化解经营过程中的金融风险，将杠杆率和负债水平保持在合理区间，不仅是眼下的首要任务，更应成为房企的长期坚持。结束过去高增长阶段，房企利润率趋于平缓，对企业运营能力有更高要求，管理红利的时代已经到来。

房地产行业仍有不小的发展空间，市场无需过于悲观。从近处看，一些财务指标健康，资金较为宽裕的企业，面对当前行业的大洗牌反而有望将自身优势进一步扩大。着眼长远，我国经济从高速增长向高质量发展迈进，城市发展正由大规模增量建设转为存量改造和增量结构调整并重，房地产企业若着眼于此多下功夫，仍可赢得光明未来。

(责编：赵超、陈键)