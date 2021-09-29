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类似3D模型不同于实物藏品 消费者购买后会得到区块链查证信息

购买虚拟手办是“交智商税”？

宋霞实习生尹航统筹/白龙
2021年09月29日08:25 | 来源：北京青年报
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原标题：购买虚拟手办是“交智商税”？

近日，漫画IP《镇魂街》和游戏《旅行青蛙》纷纷推出虚拟手办，引发热议，甚至有网友吐槽“花钱买了个寂寞”。如果说收藏一件艺术品、把玩心爱的手办，放在家中时时欣赏能让人获得满足感，那当这些藏品变成“只可远观不可亵玩焉”的虚拟形式，你还愿意出资拥有它吗？

争议

虚拟手办上线遭吐槽

有网友称“买了个寂寞”

近日，支付宝APP小程序蚂蚁链粉丝粒上线了不少手办、卡牌、画作等藏品，价格在19.9到25.9元不等。与传统意义上的实物藏品不同，这些类似3D模型的虚拟手办，既无法通过触摸体会手感，也无法当作摆件起到装饰作用。

这其中最吸引青少年群体的便是国内头部原创漫画IP《镇魂街》和游戏《旅行青蛙》。数据显示，10年间《镇魂街》在“有妖气”平台累计人气超过51.71亿，收藏超过459万，并持续推出真人剧和动画片内容，首次发行的“曹焱兵”“曹玄亮”和“许褚”三个角色也成为最受关注的核心人物。趁着热度，《镇魂街》官方于2021年9月22日至23日联合蚂蚁链限量发行了3款数字手办，分别为“曹焱兵”“曹玄亮”“许褚”三个动画角色的手办模型。

虚拟手办上线后，引来不少网友吐槽，有人甚至觉得花钱买这样随意复制的产品像是在交智商税。“花钱买张电子图，为啥不直接截图呢？”“花30块天天360度转悠着看蛙儿子的建模吗？”漫画爱好者陈女士表示，自己非常喜欢看《镇魂街》，这次听说出了数字手办，就买了一个，然而产品却让她大跌眼镜。“这就是一个3D建模，只能看不能动，完全没有实体手办的把玩感，甚至有些粗糙。买完之后有些后悔，感觉自己交了智商税，买了个寂寞。”

购买者刘女士则认为，数字手办实质上与在手机游戏内购买的角色性质近似，都是3D模型，但游戏内的角色可以进行操控，也更有玩法和乐趣。

体验

虚拟手办不能退换转售

持有180天后才可转赠

北京青年报记者发现，购买虚拟手办的方式相对便捷，只需在实名认证的支付宝内搜“数字手办”即可购买，《镇魂街》系列手办价格均为25.9元，每个实名账号限购1份。其中“曹焱兵”限量发行49990个，发行第三天的销售量为23000多个，“曹玄亮”“许褚”分别发行5万个，第三天的销量为数千个。

这些虚拟手办类似3D模型，只可以在手机上360度旋转以及放大和缩小地观看，除此之外，并没有其他更多功用。据了解，虚拟手办是一款可在支付宝程序内显示的3D模型，该模型是蚂蚁链技术支持的数字藏品。在购买数字手办后，消费者会得到购买产品的区块链查证信息。

数字藏品指具有独创性的艺术作品复制于蚂蚁链指定的存储空间，并以蚂蚁链平台发行的唯一对应的虚拟凭证进行标志的数字作品。数字藏品属于个人的数字资产，是终生有效，不得进行转售，但可以转赠，符合转赠的作品，在个人资产详情页下方会有转赠按钮，需要持有作品180天后才可以转赠。但受赠方须是支付宝好友。

该产品的购买须知上显示：数字藏品为虚拟数字商品，而非实物，仅限经实名认证为年满14周岁的中国大陆用户购买。数字藏品的版权由发行方或原创者拥有，除另行取得版权拥有者书面同意外，用户不得将数字藏品用于任何商业用途。本商品一经售出，不支持退换。请勿对数字藏品进行炒作、场外交易、欺诈，或以任何其他非法方式进行使用。

回应

“蚂蚁链技术”解决实体手办

山寨泛滥难以追溯问题

虚拟手办是否有特殊的工艺和收藏价值？从事实体手办设计行业7年的郎先生接受北青报记者采访时表示，《镇魂街》“曹焱兵”数字手办的3D模型外形粗糙，制作过程极为简单，专业人士通过3D Studio Max、MAYA、犀牛等建模软件1天即可制作出1款3D模型。

“这种手办本质上就是个3D建模，通常来说我们制作手办都是先制作3D模型，经过3D打印进行模具开发，再交给工厂进行手办的批量生产，这种数字手办只是实体手办生产的一个环节。”郎先生表示，“在我看来，这种数字藏品的价值目前并不明朗，值得商榷。”

针对网友的吐槽和质疑，《镇魂街》项目负责人在预热时曾表示，“数字藏品和IP的结合满足了年轻人的新消费需求。蚂蚁链技术支持的数字藏品保障IP数字版权唯一性、真实性，很大程度上解决了实体手办山寨泛滥却又难以追溯的问题，对IP开发与转化有独特价值。”

延伸

目前处于初期发展阶段

投资“数码艺术”需谨慎

北青报记者采访中了解到，在蚂蚁链粉丝粒小程序中有一个“数字艺术”拍卖区，拍品基本是全网首发的作品图片。此外，值得一提的是，今年3月，名为《每一天：前5000天》的数字艺术作品拍出了4.5亿元人民币的高价。据悉，该作品将会由艺术家直接转送予买家，中标者将收到一个加密文件，其中包括5000幅图片的文件，交易将在区块链上登记，此后的所有购买和交易信息都将透明化。

巨资购买一件虚拟艺术品是否值得？拍卖界资深人士、中央财经大学拍卖研究中心研究员季涛称：“买这种加密艺术作品可以展示给全世界的人看，这种满足感跟过去的传统艺术收藏不太一样。”

季涛还表示，“这种加密的数字艺术品保证了作品流转有序，真假很容易判断。但NFT（非同质化代币）形式的纯数码艺术作品尚处于初期发展阶段，仍需要时间去培育，投资还需谨慎。”

文/本报记者 宋霞 实习生 尹航 统筹/白龙

(责编：罗知之、陈键)

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