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共建汽车软件产业高地 推动汽车电子蓬勃发展

2021年09月29日08:25 | 来源：中国网
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原标题：共建汽车软件产业高地 推动汽车电子蓬勃发展

9月27日，2021智博会汽车电子（软件）产业发展论坛在重庆仙桃国际大数据谷成功举办。专家分享新观点、新技术、新趋势，共同探讨汽车电子、高级辅助驾驶、车载操作系统等智能网联汽车核心软硬件发展态势，助力打造智能网联汽车新生态，为汽车电子和软件行业高质量发展建言献策。

科技部原秘书长、国际欧亚科学院院士张景安在主旨演讲中提出，汽车软件是一个新赛道，需要通过快速形成产业集群效应。渝北建设汽车软件产业基地在全国具有示范意义，构建宽容的创新生态，融合产业链、创新链、供应链，打造创新的升级版，是基地赢得未来竞争的关键点。

中汽协师建华副秘书长在演讲中提出，今年以来，我国新能源汽车呈现出了市场规模和发展质量双提升的良好势头。在基础材料、基础零部件、电机、电控、电池以及整车等方面也取得了实质突破。1-8月，全国新能源汽车产销分别达到181万辆和180万辆，同比增长1.9倍，渗透率接近11%，有望提前实现新能源汽车市占率20%的中长期目标。

重庆仙桃国际大数据谷汽车软件产业基地也于当日启动。据悉，为全力建设好全国首个汽车软件产业基地，重庆仙桃国际大数据谷将围绕自动驾驶、智能座舱、智能网联三大领域，引进和培育龙头企业5家、核心企业15家、生态企业50家，力争实现自动驾驶研发水平达到L4级，智能座舱产品搭载超过1000万台，园区汽车软件产业营收100亿元，从业人员超过10000人。

会上，中国软件行业协会联合重庆仙桃国际大数据谷共同发布《中国汽车软件产业发展白皮书》，对汽车软件领域进行全景描绘，开展了前瞻性研究，为政府决策提供参考，为企业未来业务研判提供借鉴。据了解，为进一步增强智能网联汽车行业凝聚力、战斗力、竞争力，中国软协成立智能网联汽车行业分会，将在渝北落地汽车信息安全监测中心，为地区发展注入新动能。

(责编：赵竹青、陈键)

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