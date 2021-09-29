张钦

原标题：虚假申报少缴个税 两名网络主播被查

国家税务总局9月28日曝光了一批增值税发票虚开骗税和隐瞒高收入未如实申报纳税典型案例。其中，国家税务总局特别提到，近期税务部门在“双随机、一公开”抽查中，通过税收大数据分析发现，有两名主要从事电商和直播带货的网络主播涉嫌通过隐匿个人收入、改变收入性质等方式偷逃税款。

今年9月，国家税务总局驻上海特派员办事处统筹协调浙江、广西等地税务部门，依法对这两名主播及相关企业进行立案检查。检查发现，两名主播均涉嫌违规将个人收入转变为企业经营收入，进行虚假申报少缴个人所得税，涉税金额较大。目前，案件正在检查之中，对于查实的偷逃税行为，税务部门将依法严肃处理并予以曝光。

北京青年报记者了解到，国家税务总局驻上海特派员办事处（国家税务总局驻上海稽查局）是税务总局向地方派驻开展跨区域税务稽查和督查内审工作的税务机构，主要职责是承担上海市、江苏省、浙江省、安徽省、福建省、江西省、山东省、青岛市、厦门市、宁波市范围内税务机关贯彻执行党中央、国务院决策部署情况的督查、税收执法合规性检查、财务内审、跨区域涉税大案要案稽查等任务。

针对增值税发票虚开骗税和隐瞒高收入未如实申报纳税典型案例，国家税务总局表示，下一步税务部门将结合正在开展的文娱领域税收综合治理，持续加大“双随机、一公开”抽查力度，联合有关部门严厉查处和打击各类恶意偷逃税行为，切实保障国家税收安全，维护守法纳税人的合法权益，推动构建公平有序的税收营商环境。

(责编：罗知之、陈键)