王林 赵丽梅

原标题：乌镇峰会寻找最大公约数

9月28日，2021世界互联网大会乌镇峰会闭幕。今年的乌镇峰会，不仅继续举办了互联网之光博览会、世界互联网领先科技成果发布、直通乌镇全球互联网大赛等活动，还吸引了来自96个国家和地区的2000多位嘉宾线上线下参会，其中外宾600余位。

跟前几年不同，今年的乌镇没有互联网“大佬饭局”，来到现场的互联网企业负责人减少了公开活动，但说了不少大实话。阿里巴巴CEO张勇说，要投入1000亿元助力共同富裕。小米科技董事长雷军说，“大企业要有主动担当，帮助中小企业快速健康发展”。360董事长周鸿祎号召互联网企业“科技报国”，“上山”攀登科技高峰，“下海”投身产业数字化蓝海。

在各个会场，围绕网红人物的讨论也变少了，反而是5G、工业互联网、数据治理等硬核话题的关注度大大提高。

互联网的下半场，要先解决顽疾

过去10年，吃喝玩乐、衣食住行等众多领域都被互联网化，这确实方便了很多人，但也落下了很多人，而且还出现了平台垄断、资本无序扩张等新问题。未来10年，互联网经济的下半场要先解决哪些顽疾？这次大会提出了解决方案。

每日互动股份有限公司董事长方毅是互联网新生代企业家，这是他第四次在乌镇参与世界互联网大会。今年，他最关心的是数据安全和网络安全问题。他注意到，数据安全领域存在“规则不清，红线不明”的情况，不少企业在实践的过程中，不注意使用规范，很容易踩“红线”。

近年来，我国加快了数据和网络安全相关的立法工作，执法力度也明显加强。例如，今年9月1日起实施的数据安全法，以及即将实施的个人信息保护法，让很多人看到了数据法治化、规范化的新可能。

在方毅看来，企业要想实现“合规”，严把信息采集的入口非常重要，而数据安全法将“红线”划得非常清楚，为产业界的数据采集规范提供了指引。

深圳市互联网信息办公室主任王楚宏也关注到数据法治化、规范化的问题。他坦言，数据安全和网络安全等问题对深圳这个“中国最互联网的城市”而言，也是全新的挑战。

今年7月，国内数据领域首部地方基础性、综合性法律——《深圳经济特区数据条例》（以下简称《条例》）公布，并将于明年开始实施。王楚宏表示，《条例》不仅在全国率先探索自然人依法享有个人数据的人格权益，自然人、法人和非法人组织对合法的数据产品和服务依法享有财产权益，而且确立了最小必要、知情同意、准确完整和确保安全等处理个人数据的基本原则，以及对生物识别数据等重要敏感信息进行升级保护。

数据可以赋能千行百业，但怎么交易、使用却是个众说纷纭的话题。“数据不交易，数据价值要交易。”方毅认为，在数据买卖过程中，要划清数据的流转边界。他也建议，当甲乙双方数据确权和归属权难以完全明晰时，把数据放在公共平台上完成联合计算后，删除原始数据，交易最后的结果，最大程度确保数据避免不可控流转。

“保障数据安全，建立可信、可用、可管的治理体系是非常关键的三部曲。”安恒信息董事长范渊表示，数据的采集、传输、分析、利用、流转的每一个环节都存在数据相关的保护技术。数据既要保护又要利用，要在智能化方面持续研究和投入，持续培养数据安全人才，并不断探索数据的落地场景。

北京市大数据中心副主任唐建国分享了北京数据要素流动实践路径。北京建立了大数据交易所，让数据可用不可见，可控可计量。在金融领域，还建设了金融公共数据专区，率先探索了公共数据的信托运营，为公共数据的开放治理提供了新的认识视角和有益借鉴。

中国网络空间安全协会秘书长李欲晓表示，中国网络空间立法，特别是在数据安全领域、个人信息保护领域的立法，进展非常迅速。在他看来，“5年前还可以说中国很多方面是在向世界各国学习，如今在很多方面已快速赶了上来”。

开放共享，互联互通

2020年，中国的数字经济依然保持9.7%的高位增长，是同期GDP名义增速的3倍多，各行各业都在加快数字化转型的步伐。

国家信息中心副主任周民注意到，当前困扰数据共享开放的问题依然存在，数据共享开放的范围和方式，数据的管理和使用权限不清，导致数据共享难、开放难、融合难的顽疾仍未去除，数据要素市场的准入门槛还不健全，数据滥采滥用，地下灰色交易等问题较为突出，急需健全相关法律法规及监管机制。

“在数字化转型的背景下，如何深化数据共享开放，激活数据价值，增强数字化转型动力，已成为摆在我们面前的重要课题。”在周民看来，答好这一时代命题，必须提升数据、算法、安全的保障能力。

对于数据的价值与开放共享，中国如今走在世界前列。伏羲智库创始人李晓东认为，中国尽管不是一个数据拥有量最大的国家，但却是目前全球对数据要素最为重视的国家。早在2016年G20杭州峰会上，中国就发布了数字倡议，第一次在全球定义了数字经济。发展到今天，中国急需参与全球数字经济的规则制定。

李晓东曾担任中国互联网络信息中心主任，参与了国际化域名和电子邮件国际标准的制定。在他看来，数字经济的基础设施需要标准化，“你建一套我建一套，那这个数字经济是没法玩的，完全就是孤岛化了”。他呼吁，全球应该建立合作机制，例如构建某些公共政策的全球委员会，让大家对一些规则有统一的认识，形成最大公约数，否则对未来的全球合作都会有很大影响。

事实上，这也是今年乌镇峰会的特点所在。在国际合作受阻的情况下，许多人寄希望于数字经济能率先突破藩篱，带动开放共享、互联互通。

美中贸易全国委员会主席克雷格·艾伦认为，未来各国政府既要保护公民的个人信息和关键基础设施免受损害，同时也要支持创新和灵活的监管环境，鼓励数据和技术的自由流动和跨境交换。

美中贸易全国委员会是最有影响力的中美国际商会组织之一，共有260多家会员企业，其中不乏互联网领域的跨国公司。在艾伦看来，本次大会为中美商界之间的建设性对话提供了一个独特的契机。中美两国在数字创新方面都处于领先地位，中美商界应当向两国政府传达各自的观点，促进高质量的数字治理实践与合作。

国家互联网信息办公室国际合作局局长祁小夏在大会闭幕新闻发布会上表示，国际社会应用好各类交流平台，互惠合作，优势互补，推动数字经济朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。同时，各国要抓住数字发展机遇，加强数字合作，消除数字鸿沟，让数字文明造福全人类。

(责编：赵超、陈键)