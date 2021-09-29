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企业数字化转型如何做？专家给出这些建议

2021年09月29日08:26 | 来源：中国新闻网
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原标题：企业数字化转型如何做？专家给出这些建议

“对北京市房山区作出巨大贡献的燕山石化集团，目前正处在数字化转型的路口。”在9月26日举行的首届“丝路数字经济峰会暨企业数字化转型创新大会”上，对于这种大型国企，不少专家给出转型建议。

北京市房山区政府副区长、燕山工委书记李光明在致辞中称，今日的燕山发展机遇前所未有，我们正大力实施“一城两翼”发展战略，构建以智慧城市引领，以新材料产业和养老产业为支撑的发展格局，“希望各位领导、专家、企业家们，一如既往关注和支持燕山转型发展。”

国务院国有重点大型企业监事会原主席、丝路产业与金融国际联盟副主席罗汉在致辞中指出，产业数字化转型是世界产业演化的趋势，也是中国国企的必经之路，实践证明谁抓住了机遇真正转型到位，谁就能在未来站住先机，取得成功，反之，必遭历史的淘汰。

“产业数字化转型既是技术工作，更是一项重大的管理工程，它是一种思维方式的转型甚至颠覆，是一项长期复杂的系统工程，只有足够重视了，才能成功转型。”罗汉称。

中国人民银行原副行长、中国银联原董事长苏宁认为，数字经济是推动经济增长的强大驱动力，是推动产业和基建优化的重要动力。他指出，未来数字经济将实现“四化”发展，即数字产业化、产业数字化、数字化治理和数据价值化。

国家信息中心大数据发展部主任于施洋表示，我国数据要素市场呈现出快速发展的势头，而且各方面基础条件初步具备，为促进数字经济的加快发展和企业的数字化转型奠定了坚实的基础，目前来看，数据对提高生产效率作用日益凸显。

中国工程院院士沈昌祥表示，数字经济时代提供了重大的发展机遇，也对网络安全提出严峻挑战。他指出，应构建网络安全主动免疫保障体系，并落实等级保护要求，保障数字经济健康发展。

国务院国有资产监督管理委员会新闻中心副主任张义豪：随着国有企业数字化转型的不断深入，全国数字经济、数字应用场景逐步形成，“深刻的可持续发展经验，丰富的数字化转型实践，以及庞大的本土生态圈，已经初步奠定了发展丝路数字经济的基础和资源。”

国务院参事室国际战略研究中心研究员、中国对外经济贸易会计学会会长王亚平指出，企业数字化转型不可避免，从贸易角度上看，贸易数字化可以提高贸易效率、降低贸易成本、拓宽贸易渠道、大力推动融合和创新。（记者 吴涛）

(责编：赵竹青、陈键)

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