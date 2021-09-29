原标题：发挥版权价值 推动数字经济高质量发展

2021成都数字版权交易博览会9月24日在中国西部博览城开幕。本届数博会以“版权新价值 数字新生态”为主题，由国家版权局、四川省版权局、中国版权协会指导，成都广播电视台承办。

“版权作为知识产权的重要组成部分，和文化的关系密不可分。版权是激发文化创造力的法律制度的保障，也是推动文化发展的助力。”开幕上，中国版权协会理事长阎晓宏说，近年来，我国在推动版权创造、打击侵权盗版等方面，取得了显著成效。未来希望继续发挥版权的价值，推动版权相关产业和企业的高质量发展，推动共享的数字经济健康稳步发展。

作为全国首个版权示范城市，成都的版权创新活力强劲，数字版权资源丰富。版权对经济贡献率持续增长，荣获世界知识产权组织与国家版权局联合颁发的“中国版权金奖——管理奖”。2019—2020年，成都版权产业行业增加值实现1545.55亿元，占全市GDP的9.08%，高于全国平均水平1.69个百分点。

“近五年来，全市著作权登记年增幅约20%，登记量位居全国前列，全年实现全国范围作品在成都的技术存证82万件，在全国交易金额约1.55亿元。”成都市委常委、宣传部部长田蓉介绍，期望通过数字版权交易博览会的举办，搭建链接全球、助力全国版权产业高质量发展的新型专业交易交流平台，融入全球数字版权创新链、应用链、价值链，加快造成生态圈的集成，产业资本的促成，应用场景的新颖和要素资源富集等战略优势，助推中国优秀数字版权IP走向世界。

日前，国家版权局已批复同意在四川天府新区设立“国家版权创新发展基地”，这是继深圳前海、上海浦东之后设立的全国第三家基地，将在版权经济全领域探索创新、先行先试、推进“放管服”改革。据悉，目前天府新区已形成以网络视听、创意设计、文博旅游、高技术服务为矩阵的版权产业集群，结合区内以区块链、AI、5G、大数据为基础的新技术产业支撑，逐步成为我国西南地区的版权创造和管理的引领者。

开幕式现场，基于区块链技术研发的数字版权综合服务平台——“斑马中国”宣布正式升级上线。由成都市广播电视台会同部分城市台倡议的“全国城市台数字版权产业联盟”也在当日成立。会上还揭晓了2020-2021年度成都优秀版权作品。

博览会期间，还举办了数字版权产业融合创新发展峰会，业界共同探讨数字版权行业如何实现产业创新，开拓现代化的数字版权创新发展模式等内容。

(责编：赵竹青、陈键)