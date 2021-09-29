由国家国防科技工业局、国家航天局、广东省人民政府联合主办的2021珠海论坛主论坛27日在广东珠海举行。中外专家共议开放创新、航天合作等话题。

论坛以“智启未来 合作共赢”为主题，来自政府有关部门、地方国防科技工业管理部门、科研院所、高校、配套企业等单位以及注册参会的各界人士等500余位代表参加论坛。

广东省常务副省长林克庆代表主办方致欢迎辞。国家航天局副局长吴艳华、国防科工局副局长徐占斌、国务院发展研究中心副主任隆国强、中国民用航空局副局长吕尔学分别作主旨报告。

徐占斌在报告中强调，国防科技工业是国家战略性高技术产业，国家国防科技工业局作为中国政府负责国防科技工业的管理部门，面对大变局，要以史明智、智启未来、聚智共赢，聚焦“新思维、新技术、新模式、新业态”，以科技赋能，以创新引领，以合作同进，加快国防科技工业高质量发展，为推动构建人类命运共同体作出更大贡献。

吴艳华在报告中指出，新一轮科技革命和产业变革迅猛发展，世界航天科技创新空前活跃，人类探索太空的步伐，正在向更深更远的广袤宇宙迈进。中国航天始终秉持“平等互利、和平利用、包容发展”的原则，以“和合”理念，以构建人类外空命运共同体为引领，砥砺创新、开拓进取，为保护地球家园、拓展人类认知疆域、赓续人类文明作出中国贡献。

中国航天科技集团有限公司总经理徐强、中国航天科工集团有限公司总经理刘石泉、中国航空工业集团有限公司总经理罗荣怀、中国航空发动机集团有限公司总经理李方勇等国内航空航天企业代表，俄罗斯国家航天集团公司驻华总代表苏霍夫、法国泰雷兹集团北亚区副总裁兼中国区首席执行官贝杰鸿、美国通用电气航空集团中国航空项目总经理张志伟等国外企业代表，分别围绕开放创新、合作共赢、新发展格局、数智化转型、碳达峰和绿色可持续发展等科技、经济、产业发展话题发言。欧洲空间局局长约瑟夫·阿苏巴赫以视频形式发言，展望欧空局未来发展和合作前景。

珠海论坛是国防科工局、国家航天局和广东省人民政府在2002年创办的中国国际航空航天高峰论坛基础上，携手打造的全新升级版论坛。

2021珠海论坛于9月26日开幕，为期3天，包括一个主论坛和两个分论坛。其中，由国家航天局主办的航天分论坛9月26-27日与主论坛同址举办，包含中国航天文化艺术论坛、卫星应用助力全球可持续发展论坛、中国月球与深空探测成果发布会、国际月球科研站闭门研讨会等精彩板块。

(责编：赵竹青、陈键)