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“剑网2021”专项行动查办网络侵权案件445件-光明日报-光明网

本报记者 刘彬
2021年09月29日08:28 | 来源：光明日报
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原标题：“剑网2021”专项行动查办网络侵权案件445件-光明日报-光明网

今年6月，国家版权局、工业和信息化部、公安部、国家互联网信息办公室四部门联合启动打击网络侵权盗版“剑网2021”专项行动。截至目前，各级版权执法监管部门查办网络侵权案件445件，关闭侵权盗版网站（App）245个，处置删除侵权盗版链接61.83万条，推动网络视频、网络直播、电子商务等相关网络服务商清理各类侵权链接846.75万条，主要短视频平台清理涉东京奥运会赛事节目短视频侵权链接8.04万条。

据了解，本次专项行动重点整治五个领域版权秩序：一是加大短视频版权治理力度，重点打击公众账号经营者未经授权对电影、电视剧等视听作品删减切条、改编合辑制作短视频，以及未经授权复制抄袭短视频并上传网络平台进行传播等行为；二是整治网络直播版权乱象，重点打击网络主播在直播中未经授权复制、表演、通过网络传播他人影视、音乐、摄影、文字、游戏等作品及录音录像制品等行为；三是规范体育赛事版权秩序，重点打击公众账号未经授权集中批量在网络平台上传、传播东京奥运会等大型体育赛事节目等行为；四是强化在线教育版权监管，严厉打击未经授权制作电子教材、音像制品、课件视频以及通过公众账号、App、朋友圈等渠道传播教育培训侵权盗版作品等行为；五是巩固重点领域治理成果，进一步加强对电商平台、社交平台、知识分享平台的版权监管，着力规范网络新闻、网络音乐、计算机软件等版权传播秩序。

国家版权局有关负责人表示，专项行动将以新修改的著作权法、行政处罚法实施为契机，深化大要案件查办，强化网络平台治理，不断加大对网络侵权盗版惩处力度，推动网络服务商落实企业主体责任，共同构建版权保护社会共治格局，维护清朗的网络空间秩序。

(责编：罗知之、陈键)

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