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去“独家”后，音乐平台怎样发展？

李嘉宝
2021年09月29日08:32 | 来源：人民网-人民日报海外版
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原标题：去“独家”后，音乐平台怎样发展？

　　为更多音乐人提供展示才华的空间

　　“终于可以‘一站式’听歌了吗？”“版权争夺战要结束了？”近日，腾讯音乐、网易云音乐先后开启去“独家”行动，引发网友热议。业内专家指出，独家音乐版权时代的结束，对平台、用户和行业都具有利好作用。长远来看，网络音乐平台去“独家”是第一步，还须回归服务初心，关切用户体验，积极参与良性市场竞争。

　　“独家”不再是卖点

　　“版权保护是好事，但听歌这件本该令人放松的事，越搞越复杂了！”北京白领梁小旭向记者叹息。为了支持自己喜欢的几位歌手，他曾经下载了3个音乐APP（应用程序）来回切换。

　　在多个音乐平台之间跳来跳去，为一些独家曲目单独付费，在特定平台购买偶像的数字专辑……许多音乐“发烧友”都有过类似的经历。对此，青年剧作家、导演向凯对本报记者分析，独家音乐版权带来高溢价版权费和高运营成本，最终都由消费者买单。让用户在平台进行“绑定式消费”，是极不公平的。

　　7月24日，国家市场监督管理总局对腾讯音乐下发《行政处罚决定书》，责令其30日内解除独家版权，停止高额预付金的版权费用支付方式等。8月31日，腾讯发布《关于放弃音乐版权独家授权权利的声明》，表示已最大限度寻求与相关上游版权方尽快解除独家协议。

　　网易云音乐也有新动作。不少网友发现，该平台此前独家专辑歌曲标有的“独家”标志已被去除。网易云音乐还对外表示，正加紧与众多唱片公司洽谈非独家版权合作事宜，以尽快上线此前被下架的腾讯音乐独家歌曲。

　　两大音乐平台巨头的举动表明，“独家”将不会再作为平台的“卖点”。盘古智库高级研究员江瀚指出，对音乐产业来说，独家版权曾经是“独门利器”，整个音乐产业参与方几乎都通过这种方式，将一部分消费者牢牢锁定在自家平台之上，从而获得最大市场利益。当音乐版权不再具有“唯一性”“独家性”，音乐平台运营版权的传统模式将被改变，原先维系及拓展用户的相关手段也将失效。

　　推动行业良性发展

　　网易首席执行官丁磊近日表示：“我们愿以最大诚意，也有足够资金和各个唱片公司开展广泛的授权合作，共同建设中国音乐市场。”他呼吁唱片公司以开放公平、共同创造行业健康发展的理念开放授权。

　　独家音乐版权曾是各大平台运营的核心资产和关键性资源。一个不容忽视的事实是，在音乐平台巨头抢夺独家音乐版权、抢占市场份额、瓜分行业流量的同时，多个中小音乐平台相继退出历史舞台，音乐网站数量也大幅减少。

　　业内人士指出，一方面，平台在占有独家版权的同时，也会失去创新动力，更不会关心用户体验。另一方面，独家权利被过度利用，可能造成相关企业任意调价等不当经营行为。对行业发展来说，这绝非长久之计。

　　“独家音乐版权时代的结束，对行业、平台、用户都具有积极作用。”中国文化产业发展研究中心智库秘书长周凯认为，更多在线音乐平台参与市场竞争，摒弃了过去独家版权的“护城河”，能促进相关企业的发展；版权方向多家销售，价格会趋向合理；用户可以从更多平台听到好听的歌曲。

　　今年6月，中央网信办宣布在全国范围内开展饭圈乱象整治专项行动。一些音乐平台也行动起来，推出取消排行榜、停止诱导粉丝消费、对数字专辑购买数量进行限制等措施。

　　专家指出，过去的独家版权尤其流量歌手的独家版权与所谓“粉丝经济”紧密相连。明星效应快速帮助平台带来新用户，进而推动“流量变现”。从近期“饭圈治理”的大环境来看，破除独家版权更具深远意义，这要求音乐平台回归理性，那种利用“粉丝经济”赚快钱的手段，可运作空间将被进一步压缩。

　　提升用户体验是关键

　　“何时能在一个APP上实现‘听歌自由’？”对音乐版权去“独家”的实际成效，舆论充满期待。

　　江瀚指出，独家版权完全解除后，对版权公平而言无疑是重大利好，版权价格也有望逐步回归，但具体执行情况和进度仍需要继续观察。“从全行业视角来看，当前线上音乐市场存在的问题是几家头部音乐平台几乎没有竞争者，这对一个健康的市场来说并非好事。”

　　业内分析认为，目前虽然腾讯声明放弃了独家版权，但如果上游版权方仍不将这些作品在其他平台上线，在一定程度上也影响垄断的破除。

　　在向凯看来，建立公共版权、推动音乐版权共享，是去“独家”之后的应有之义。“后版权时代，线上音乐平台的竞争将逐渐转变为产品、服务、内容等多个维度的竞争。平台应主动提高创新服务水平，提升用户体验，为更多音乐人提供展示才华的空间，推动音乐行业包容性发展。”

　　目前，以抖音音乐、快手音乐为代表的新兴音乐平台崭露头角，一些传统二线音乐平台也在努力摸索生存之道。培养独立音乐人、Live演唱会、数字周边等新内容、新玩法不断被推向市场。专家指出，伴随着音乐版权的放开，一场行业“洗牌”终会到来。能否抓住机遇，在商业模式、服务模式、产品开发等各方面集中发力，最终还是要看各平台自身的努力。下一步，线上音乐行业还要积极探索建立合理的运营模式，让网络音乐生产、传播、消费链条上的参与者都能享受到版权市场创新发展的红利。（李嘉宝）

(责编：赵超、陈键)

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