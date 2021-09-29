人民网北京9月29日电 （赵超）工业和信息化部最新统计显示：1—8月份，我国规模以上互联网和相关服务企业（简称互联网企业）完成业务收入10068亿元，同比增长25.4%，增速较1—7月份回落0.9个百分点；两年平均增速为19.4%，较2019年同期水平低1.5个百分点。行业利润增幅较大，同比增长37.5%，增速较1—7月份提高9.5个百分点，高出同期收入增速12.1个百分点。研发费用增速小幅回落，同比增长10.3%，增速较1—7月份回落2.6个百分点。

分业务运行情况来看，信息服务收入增长较快，部分细分领域增速有所回落。1—8月份，互联网企业共完成信息服务收入5558亿元，同比增长20.3%，增速较1—7月份提高2个百分点；在互联网业务收入中占比为55.2%，同比回落3.5个百分点。其中，音视频服务领域增长较快；网络游戏领域延续下半年的正增长态势；新闻和内容服务类企业的业务持续向好；搜索服务企业业务收入增速较1—7月份有所回落。

互联网平台服务收入高速增长，网络销售、物流类平台增势突出。1—8月份，互联网平台服务收入3635亿元，同比增长42.2%，增速较1—7月份回落6.1个百分点；在互联网业务收入中占比为36.1%，同比提高4个百分点。其中，在线教育服务类企业的业务收入增速回落；网络销售平台企业增长较快；生活服务类和生产制造类平台企业的业务收入增速较1—7月份有所回落；生产物流平台企业收入仍较快增长。

互联网接入服务收入增幅回落明显，互联网数据服务收入增长较快。1—8月份，互联网企业完成互联网接入及相关服务收入269.2亿元，同比下降0.8%，前7个月增速逐步放缓，8月转为负增长；完成互联网数据服务（包括云服务、大数据服务等）收入145.2亿元，同比增长24.1%，增速较1—7月份提高3.4个百分点。

分地区运行情况来看，东部地区互联网业务收入增长较快，西部地区增势突出。1—8月份，东部地区完成互联网业务收入8553亿元，同比增长25.3%，增速较1—7月份回落0.7个百分点，占全国（扣除跨地区企业）互联网业务收入的比重为89.3%。中部地区互联网业务收入增速小幅回升，完成互联网业务收入391.4亿元，同比增长3%，增速较1—7月份提高2.9个百分点。西部地区完成互联网业务收入596.2亿元，同比增长56.3%，增速高出全国平均水平30.9个百分点。东北地区完成互联网业务收入32.7亿元，同比增长16.4%，增速较1—7月份回落1.4个百分点。

主要省份实现较快增长，中西部省份发展加快。1—8月份，互联网业务累计收入居前5名的北京（增长31.1%）、广东（增长14.2%）、上海（增长38.0%）、浙江（增长20.1%）和江苏（增长6.8%）共完成互联网业务收入7966亿元，同比增长25.5%，平均增速快于全国平均水平，且占全国（扣除跨地区企业）比重达83.2%。全国互联网业务增速实现正增长的省市有24个，比上月减少1个。其中河南、四川、贵州、云南、西藏等5个省份增速超过50%，安徽省、重庆市降幅超过20%。

移动应用程序（APP）发展情况：移动应用程序（APP）数量持续下降。截止到8月末，我国国内市场上监测到的APP数量为282万款，比1—7月份减少9万款。其中，本土第三方应用商店APP数量为146万款，苹果商店（中国区）APP数量为136万款。8月份，新增上架APP数量3万款，下架应用12万款。

游戏类应用规模仍保持领先。截止到8月末，移动应用规模排在前4位的APP数量占比达58.9%，其他社交通讯、教育等10类APP占比为41.1%。其中，游戏APP数量继续领先，达67.3万款，占全部APP比重为23.9%。日常工具类、电子商务类和生活服务类APP数量分别达43.1万款、29万款和26.4万款，分列第二至四位，占全部APP比重分别为15.3%、10.3%和9.4%。

游戏类应用分发总量居首位。截至8月末，我国第三方应用商店在架应用分发总量达到19707亿次，其中，游戏类下载量排名第一位，达3019亿次，环比增长2.5%；日常工具类下载量排名第二位，达2651亿次；社交通讯类、音乐视频类、生活服务类、新闻阅读类、系统工具类和电子商务类分别以2562亿次、2112亿次、1785亿次、1521亿次、1443亿次、1261亿次分列第三至八位。在其余各类应用中，下载总量超过500亿次的应用还有金融类（968亿次）、拍照摄影类（743亿次）。

(责编：赵超、高雷)