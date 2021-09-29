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艾康尼克与BIG WORLD和OBON签署谅解备忘录

2021年09月29日08:45 | 来源：环球网
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日前，由正威国际集团投资的智能电动汽车品牌ICONIQ（艾康尼克）已于9月23日与泰国企业BIG WORLD和OBON签署谅解备忘录。

据了解，BIG WORLD为泰国新能源汽车企业，致力于在泰国及其他市场发展、设计及销售新能源汽车。OBON为泰国知名网络电信技术研发企业，致力于在东南亚推动5G技术的研发及落地应用，业务覆盖泰国、老挝、缅甸、越南、柬埔寨等国。

东南亚是ICONIQ未来发展的关键市场之一，也是中国在“一带一路”倡议中的重要合作伙伴，所以此次合作被认为是ICONIQ在发展与技术成果输出中的里程碑。

根据谅解备忘录，ICONIQ和BIG WORLD将在泰国自由贸易区开展智慧城市运营以及基于5G技术的自动驾驶等相关领域的合作，由OBON提供5G技术支持。

据悉，BIG WORLD拟从ICONIQ订购20000辆车，ICONIQ预计将在三年内完成交付。同时，双方正在就有关在泰国建设工厂和生产线以支持本地化生产，以及自动驾驶技术本地化研发的计划进行进一步讨论。

(责编：董童、李源)

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