人民网北京9月29日电 （记者赵竹青）9月28日，第十三届中国国际航空航天博览会开幕。航展上，我国新一代运载火箭家族备受关注，尤其是其中最为“神秘”的新一代载人运载火箭。

一般来说，新一代运载火箭是指长征五号系列、长征七号系列、长征八号、长征十一号等总体技术水平和性能指标处于先进水平的一系列火箭。而新一代载人火箭，是根据我国载人航天工程发展规划，为发射我国新一代载人飞船而全新研制的一型高可靠、高安全的载人运载火箭。它也是新一代运载火箭的成员之一。目前，这款火箭还在研制阶段，还未在公众面前展露真颜。

揭秘：全长90米 起飞重量2000吨

载人登月是人类的共同梦想。长征五号系列火箭的研发成功，让中国拥有了进行星际探测和大型空间站建设的能力，但它25吨的近地轨道运力依然有限，为了开展载人登月任务和未来更多的探测任务，中国必须研发性能更强大的火箭。

新一代载人运载火箭的规模，将大大超过我国当前运载能力最大的长征五号火箭。

记者从火箭研制单位中国航天科技集团一院（以下简称“一院”）了解到，按照规划方案，新一代载人火箭由助推器、芯一级、芯二级、芯三级、逃逸塔及整流罩组成，全长约90米，起飞重量约2000吨，可将25吨有效载荷直接送入奔月轨道，或者70吨有效载荷送入近地轨道。

也就是说，它的直径与“胖五”——长征五号一致，而高度，则比长征五号高近三分之一，近地轨道运载能力更是长征五号的3倍左右。

继承“长二F”和“胖五”双重优质基因

该火箭按照载人飞行的最高安全标准设计，是我国长征五号、七号运载火箭的主要技术，通过利用成熟的动力和结构模块进行优化组合。

据了解，2017年，一院启动了新一代载人运载火箭方案论证工作，已完成多轮方案对比分析，该火箭瞄准国际先进技术趋势，实现了技术更新换代，采用新型泵后摆高压补燃发动机、高安全逃逸系统、轻质高强度新材料等先进技术。

一院总体设计部副主任设计师刘秉介绍，新一代载人运载火箭将继承长征二号F火箭高可靠、高安全的载人运载火箭的设计标准和设计基因，在故障检测、自动化飞行，还有相关的冗余设计方面，开展一系列的技术攻关。未来，将支撑更大吨位的载人飞船进入太空，让航天员进入太空更方便、更快捷、更舒适、更安全。

航天舞台再拓展

“运载火箭的能力有多大，航天的舞台就有多大。”刘秉介绍说，新一代载人运载火箭通过优化组合将把我国火箭低轨能力由25吨提升到70吨以上，奔月轨道满足25吨级载人飞船要求。这一型火箭将最大程度发挥我国现有火箭研制能力体系，大幅提升我国进出空间的能力。

后续，新一代载人火箭还将用于未来载人月球探测工程中环月、绕月、登月等演示验证及飞行任务，快速推动我国运载火箭技术和进出空间能力的重大提升和跨越。未来还可以和重型运载火箭组合使用，建立月球基地，实现月球可持续开发利用。

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