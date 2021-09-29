国家发改委：上海科创中心建设基本框架形成 取得三个重大成果
人民网北京9月29日电 （申佳平） 近日，《上海市建设具有全球影响力的科技创新中心“十四五”规划》发布。在国务院新闻办公室今日举行的发布会上，国家发展改革委副主任林念修表示，上海科技创新中心建设基本框架体系已经形成，目前正处于走向实现功能全面升级的新阶段。
林念修透露，国家发展改革委和上海市会同科技部、中科院等部门成立了推进科创中心建设办公室，坚持按季度调度协调，大力推动优势创新资源加速向上海集聚。目前，上海科技创新中心建设取得了一系列成果。可以概括为“三个重大”。
第一，张江综合性国家科学中心建设取得重大进展。张江综合性国家科学中心是上海国际科创中心的内核支撑，是促进重大原始创新成果产出的战略高地。2016年，国家发改委和科技部批复建设张江综合性国家科学中心，5年来持续发力，一手抓重大科技基础设施，一手抓重大创新平台，张江综合性国家科学中心的全球影响力、竞争力和显示度持续提升，原始创新能级也在进一步强化。一是重大科技基础设施建设实现新飞跃。我们以重大任务实施、重大平台建设为牵引，布局了上海光源、硬X射线自由电子激光装置等重大科技基础设施，在张江形成了全球规模最大、种类最全、综合能力最强的光子重大科技基础设施集群，产出了一批国际领先的原创成果。二是重大创新平台建设取得新突破。在张江建设的李政道研究所，上海脑科学与类脑研究中心、上海清华国际创新中心等一批高水平的研究机构，为原始创新策源提供了重要支撑。
第二，产业创新高地建设取得重大成效。一方面强化顶层设计，研究编制了三大产业创新高地建设方案；另一方面，狠抓成果产出，关键核心技术加快突破，产业创新成果不断涌现，集成电路先进工艺实现量产，自主研发的装备材料取得突破，先进分子成像等高端医疗影像设备上市。三大产业创新高地不但成为上海科创中心建设的重要支撑，也为保障全国产业链、供应链安全稳定发挥了非常重要的作用。
第三，体制机制改革取得重大突破。坚持科技创新和制度创新双轮驱动，支持上海围绕政府创新管理、科技成果转移转化、收益分配、创新投入、人才发展、开放合作等6个方面开展全面创新改革试验，各项试验任务顺利完成，在全国复制推广的56条改革经验举措中，上海市贡献了12条，位居全国前列。同时，聚焦束缚科研人员的“细绳子”，坚持“小切口、大突破”，开展了上海交通大学科技成果转化试点，在技术转移、机构改革、技术转移人才评价等方面大胆探索，7项改革试点任务目前已经顺利完成了5项，其余2项也在积极推进中。
“当前，世界百年未有之大变局加快演进，我国进入迈向创新型国家前列的关键时期。”林念修表示，下一步，国家发展改革委将加强央地协同和部门联动，全面实施好上海科创中心“十四五”规划，一张蓝图绘到底，一茬接着一茬干，推动上海科创中心建设开创新局面，实现高质量发展。
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