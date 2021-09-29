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塞罕坝获联合国防治荒漠化最高荣誉“土地生命奖”

2021年09月29日11:18 | 来源：人民网
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人民网北京9月29日电 （记者余璐）28日，记者从第八届库布其国际沙漠论坛上获悉，我国我国河北塞罕坝机械林场荣获联合国防治荒漠化领域最高荣誉——“土地生命奖”。

塞罕坝位于河北省承德市北部、内蒙古浑善达克沙地南缘，历史上曾经森林茂密、禽兽繁集，后由于过度采伐，土地日渐贫瘠，到上世纪50年代，成为风沙肆虐的沙源地，是中国荒漠化防治工作的一块“硬骨头”。

国家林业和草原局相关负责任人表示，河北塞罕坝机械林场建场59年来，三代塞罕坝人艰苦奋斗、驰而不息、久久为功，持续开展造林绿化，攻克了荒漠沙地治理的技术难关，森林覆盖率从12%增长至目前的82%，林场林木总蓄积达1036万立方米，每年涵养水源2.84亿立方米、固碳86.03万吨，创造了荒原变林海的人间奇迹，构筑了“为首都阻沙源、为辽津涵水源”的绿色生态屏障，铸就了“牢记使命、艰苦创业、绿色发展”的塞罕坝精神。

我国荒漠化和沙化土地约占国土面积的1/3。长期以来，我国荒漠化防治工作坚持依法防治、科学防治，不断健全法律法规，优化顶层设计，持续深化改革，加强监督考核，实施三北防护林、京津风沙源治理等重点工程，成功遏制荒漠化扩展态势。全国沙化土地面积由上世纪末年均扩展3436平方公里到年均缩减1980平方公里，荒漠化面积由上世纪末年均扩展1.04万平方公里转变为年均缩减2424平方公里，为世界荒漠化防治事业贡献了“中国方案”，并打造出河北塞罕坝、内蒙古库布其、山西右玉、新疆柯柯牙等一批治沙样板，成为全球生态文明建设的生动范例。

据了解，“土地生命奖”是联合国防治荒漠化公约设立的联合国防治荒漠化最高级别奖项，旨在表彰、激励在荒漠化与土地退化治理方面作出杰出贡献、发挥模范作用的个人、集体或项目，该奖每两年评选一次，在库布其国际沙漠论坛上授奖。今年与塞罕坝机械林场同获“土地生命奖”的还有印度拉贾斯坦邦的家庭林业发展项目。

(责编：王震、高雷)

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