人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

铁路国庆黄金周运输全面启动 预计发送旅客1.27亿人次

2021年09月29日11:20 | 来源：人民网
小字号

人民网北京9月29日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团（以下简称国铁集团）获悉，铁路国庆黄金周运输今日启动，自9月28日至10月8日，为期11天，全国铁路预计发送旅客1.27亿人次，最高峰日10月1日预计发送旅客1500万人次。

据国铁集团客运部负责人介绍，从铁路12306车票预售情况看，今年“十一”，节日期间“补偿式”探亲、旅游观光等客流交织，全国铁路客流预计与去年同期持平。铁路部门统筹做好常态化疫情防控和假日运输工作，坚持以市场需求为导向，精准配置运力资源，及时优化产品供给，提高客运服务品质，努力为旅客群众创造平安健康、温馨舒适的出行环境。

一是强化疫情防控不放松。坚持旅客至上、安全至上的原则，科学分析常态化疫情防控形势下的旅客出行规律，合理安排旅客列车运行区段。根据疫情发展态势和地方政府属地防控要求，加大站车疫情防控工作力度，及时劝阻不符合规定的人员进站乘车，严格落实测温验码、通风消毒、卫生保洁等措施，预留隔离席位，妥善处置发热旅客，最大限度防止疫情通过铁路传播扩散，让旅客出行更加安心放心。

二是精准配置运力资源。全国铁路实行高峰列车运行图，加开直通旅客列车55.5对。根据车票预售和候补购票数据，精准实施“一日一图”，最大限度实现铁路运力资源与客流需求的匹配。重点增加北上广等地区、旅游热点城市客运能力，在客流高峰日增开京广、杭深高铁动卧列车。安排主要城市间列车特别是进京、进沪、进穗列车满编组运行，增加列车座席。充分发挥沪苏通、连镇、合杭、京哈、银西等新线增量作用，保持普速列车开行规模，高质量开行公益性“慢火车”，加大中短途运力资源调配，提高动车组和机车车辆上线率，最大限度满足旅客出行需求。针对突发客流，灵活加开列车，为旅客出行提供更多选择。

三是加强旅客出行服务。增加节日期间客运服务力量，加强旅客出行全流程服务和城市交通、旅游接驳等关键环节组织协调，做好突发客流应急准备，确保旅客出行顺畅。坚持普惠服务和差异化服务相结合，持续推进客运提质计划，做好静音车厢、候补购票、便捷换乘等服务。突出做好老幼病残孕重点旅客服务，提供绿色通道和爱心服务。优化完善线上线下适老化无障碍服务，保留人工检票、现金交易，让老年人、障碍人士和脱网人群出行更加顺畅。

同时，铁路部门将充分发挥高铁成网运行后释放的货运能力，加强货物运输组织，国家铁路预计日均装车16.8万车，其中煤炭7万车以上，为国民经济平稳运行和国计民生重点物资供应提供可靠运输保障。

铁路部门提示广大旅客朋友，假日期间列车开行具体安排，可在铁路12306网站（含手机客户端）查询。旅途中请全程做好个人卫生防护，配合铁路部门落实站车防疫措施，共同维护安全健康的旅行环境。

(责编：王连香、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
铁路国庆黄金周运输全面启动 预计发送旅客1.27亿人次
　　人民网北京9月29日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团（以下简称国铁集团）获悉，铁路国庆黄金周运输今日启动，自9月28日至10月8日，为期11天，全国铁路预计发送旅客1.27亿人次，最高峰日10月1日预计发送旅客1500万人次。 据国铁集团客运部负责人介绍，从铁路12306车票预售情况看，今年“十一”，节日期间“补偿式”探亲、旅游观光等客流交织，全国铁路客流预计与去年同期持平。…
最新报告：我国生物育种专利申请量排名全球第一
　　人民网北京9月29日电 （记者任妍） 9月28日，国家知识产权局知识产权发展研究中心召开生物育种产业专利导航研究成果发布会，正式发布《生物育种产业专利导航研究成果》。报告显示，生物育种产业近十年来专利数量快速增长，我国生物育种专利申请量排名全球第一。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部