人民网北京9月29日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团（以下简称国铁集团）获悉，铁路国庆黄金周运输今日启动，自9月28日至10月8日，为期11天，全国铁路预计发送旅客1.27亿人次，最高峰日10月1日预计发送旅客1500万人次。

据国铁集团客运部负责人介绍，从铁路12306车票预售情况看，今年“十一”，节日期间“补偿式”探亲、旅游观光等客流交织，全国铁路客流预计与去年同期持平。铁路部门统筹做好常态化疫情防控和假日运输工作，坚持以市场需求为导向，精准配置运力资源，及时优化产品供给，提高客运服务品质，努力为旅客群众创造平安健康、温馨舒适的出行环境。

一是强化疫情防控不放松。坚持旅客至上、安全至上的原则，科学分析常态化疫情防控形势下的旅客出行规律，合理安排旅客列车运行区段。根据疫情发展态势和地方政府属地防控要求，加大站车疫情防控工作力度，及时劝阻不符合规定的人员进站乘车，严格落实测温验码、通风消毒、卫生保洁等措施，预留隔离席位，妥善处置发热旅客，最大限度防止疫情通过铁路传播扩散，让旅客出行更加安心放心。

二是精准配置运力资源。全国铁路实行高峰列车运行图，加开直通旅客列车55.5对。根据车票预售和候补购票数据，精准实施“一日一图”，最大限度实现铁路运力资源与客流需求的匹配。重点增加北上广等地区、旅游热点城市客运能力，在客流高峰日增开京广、杭深高铁动卧列车。安排主要城市间列车特别是进京、进沪、进穗列车满编组运行，增加列车座席。充分发挥沪苏通、连镇、合杭、京哈、银西等新线增量作用，保持普速列车开行规模，高质量开行公益性“慢火车”，加大中短途运力资源调配，提高动车组和机车车辆上线率，最大限度满足旅客出行需求。针对突发客流，灵活加开列车，为旅客出行提供更多选择。

三是加强旅客出行服务。增加节日期间客运服务力量，加强旅客出行全流程服务和城市交通、旅游接驳等关键环节组织协调，做好突发客流应急准备，确保旅客出行顺畅。坚持普惠服务和差异化服务相结合，持续推进客运提质计划，做好静音车厢、候补购票、便捷换乘等服务。突出做好老幼病残孕重点旅客服务，提供绿色通道和爱心服务。优化完善线上线下适老化无障碍服务，保留人工检票、现金交易，让老年人、障碍人士和脱网人群出行更加顺畅。

同时，铁路部门将充分发挥高铁成网运行后释放的货运能力，加强货物运输组织，国家铁路预计日均装车16.8万车，其中煤炭7万车以上，为国民经济平稳运行和国计民生重点物资供应提供可靠运输保障。

铁路部门提示广大旅客朋友，假日期间列车开行具体安排，可在铁路12306网站（含手机客户端）查询。旅途中请全程做好个人卫生防护，配合铁路部门落实站车防疫措施，共同维护安全健康的旅行环境。

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