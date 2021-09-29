原标题：2021马上消费“天马杯”全球高校科技创新大赛启动

日前，由马上消费金融（以下简称“马上消费”）主办的2021“天马杯”全球高校科技创新大赛（以下简称“大赛”）正式启动。据悉，大赛主题为“敢为所AI，无惧未来”，以竞赛为窗口，以马上消费人工智能产业生态为载体，发挥行业头部企业的科技实力，促进人工智能领域的潜力项目和创新人才对接，为优秀的高校人才提供企业就业机会，为广大高校学子的创业、创新提供观点与思路的交流平台。

据介绍，为给更多高校学子提供参赛机会和探索方向，本届大赛全面升级，采取多赛道并行的竞赛形式，包括视觉赛道、语音赛道和NLP赛道，涵盖了人工智能核心技术的热点方向，参赛队选手可根据自身兴趣及技术能力选择相应赛道，充分发挥创新能力，共同探索落地方案。

本届大赛的赛题设置更加“接地气”，聚焦实际场景、解决实际问题。例如视觉赛道赛题为“AI鸡群数量监测”，选取的就是马上消费在乡村振兴智慧养鸡平台项目中，AI鸡群数量盘点的经典场景。

马上消费人工智能研究院院长王洪斌表示，乡村振兴的必由之路是加快农业农村现代化，必要环节就是科技赋能。视觉赛题涉及密集目标检测，对于AI算法精准计算提出了比较高的挑战。通过人工智能技术替代原来费时费力的人工盘点，最终帮助农户实现鸡群自动化管理，这是科技助力乡村振兴的一个真实场景。

“除了视觉赛道，本届大赛语音赛道的赛题无监督学习ASR，以及NLP赛道的赛题都是当前人工智能很有发展潜力的研究方向。马上消费在人工智能领域一直持续加大研发投入，人工智能研究院聚集了一大批优秀的行业人才与专家，我们希望通过大赛平台与更多的优秀青年人才就科技创新进行有价值的探索。”王洪斌说。

据介绍，本届大赛面向海内外高校在校学生开放，按照团队组队参赛，每支参赛队人数为1-5人，每人只可参加一个团队。大赛分为初赛及决赛两轮比赛，其中初赛通过线上方式进行，初赛成绩优胜者将进入线下决赛。参赛队可充分发挥创新能力，自由探索应用场景并通过天马杯大赛官网平台自行获取相关数据，最终提交具有原创性的参赛作品。此次大赛马上消费设立了高达360000元的现金奖金池，决赛获得奖项的参赛学生还将获得马上消费人工智能研究院的工作offer，有机会与人工智能领域的专家大咖共事，进入人工智能前沿研究的重点项目团队。

大赛报名通报通道已于9月28日正式开放，各高校学子们可登录马上消费官方网站进行注册报名。大赛将于9至11月举行线上初赛，12月在马上消费重庆总部举行最终决赛并现场颁奖。

(责编：董童、李源)