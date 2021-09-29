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中科院：为青年人才提供“舞台” 培养有国际影响力的顶尖科学家

2021年09月29日15:42 | 来源：人民网
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人民网北京9月29日电 （记者赵竹青）加大科研项目资助力度，鼓励青年人员在重大科技攻坚中、重要岗位上历练……在国务院新闻办公室今日举行的发布会上，中国科学院副院长张涛透露，作为科研“国家队”，中科院最近出台一系列创新举措来加大青年科研人才培养。

“要给更多的青年科学家提供锻炼、成长的机会。”张涛表示，在“十四五”期间，中科院各个研究所新聘的实验室主任、副主任，原则上40岁以下的人员不低于50%。

“新部署的战略先导专项，不少于30%由45岁以下人员牵头承担，课题负责人不少于50%由45岁以下的人员承担，争取将院内50%以上的相关基础研究项目用于支持35岁以下的青年人才。”张涛说。

同时，中科院近期推出“稳定支持基础前沿领域青年团队计划”和“前沿科学重点研究计划”等一系列科研项目计划，旨在培养有国际影响力的顶尖科学家。“特别是要结合重大工程与科学问题、突破关键核心技术等重大任务的组织实施，培养实施国际一流的科技人才和科研骨干。”张涛说。

此外，张涛还透露，中科院将在先导专项中实行“两总制”，为优秀科研骨干成长创造条件、提供舞台。

(责编：赵竹青、高雷)

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