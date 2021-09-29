人民网北京9月29日电 （申佳平）9月28日，由中国信息通信研究院联合上海市经济和信息化委员会、上海市通信管理局共同主办的首届“光华杯”千兆光网应用创新大赛启动仪式上，工业和信息化部总工程师韩夏介绍，近年来我国千兆光网发展取得积极进展，网络和用户规模全球领先。截止目前，基础电信企业10G-PON（万兆无源光网络）端口规模达到550万个，千兆光网已覆盖超过2.2亿户家庭。

韩夏透露，在用户发展方面，1000Mbps及以上接入速率的固定宽带用户规模达到1864万户，是2020年底的近三倍。在应用创新方面，面向公众的业务蓬勃发展，在线办公、视频直播等应用不断普及，远程医疗、在线教育等应用更是为疫情防控发挥了积极作用。在垂直行业领域，千兆光网和5G共同在制造、能源、港口等场景中赋能行业转型发展。

她同时坦言，我国千兆光网发展机遇和挑战并存，推动千兆光网高质量发展仍面临区域发展不均衡、创新应用牵引不足、产业链存在短板环节等问题和困难，亟待全行业合力推进解决。对此，韩夏提出四点建议。

一是坚持提速提质，构筑坚实底座。进一步发挥城市的资源汇聚和融合贯通作用，对标“千兆城市”评价标准，加强规划引领，统筹推进区域内千兆光网建设。要做好巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，按需推动农村千兆网络建设升级，让亿万人民共享互联网发展成果。要同步提升骨干传输网、数据中心、5G承载网等各环节承载能力，推动实现我国千兆光网发展水平整体提升。

二是坚持创新突破，着力融合赋能。聚焦人民群众新期待和千行百业数字化转型需求，充分发挥“光华杯”千兆光网应用创新大赛等平台作用，推动基础电信企业、通信设备企业、行业应用企业、互联网企业等协同创新，打通技术到应用的关键环节，形成“团体赛”模式。特别是，围绕工业、交通、医疗、教育、能源、文旅等重点领域，深化探索千兆光网应用新模式、新业态，打造一批可复制、可推广的应用典型案例，赋能行业发展。

三是坚持自立自强，完善产业生态。围绕提升产业基础高级化、产业链现代化水平，把握发展机遇，发挥龙头企业引领带动作用，加强关键核心技术攻关，加大产业共性技术供给。特别是，针对高速PON芯片、高速无线局域网芯片、高速光模块等薄弱环节，加大研发投入，实现技术创新，构筑体系完备、安全开放的产业生态。

四是坚持开放合作，深化国际交流。继续秉承开放合作的理念，加强技术、标准、产业、应用等多层面的国际合作。以开放求发展、以合作谋共赢，积极主动融入全球信息通信科技创新网络，加强创新成果共享，共同构建开放、创新、绿色、繁荣的产业发展生态，为全球信息通信交流合作贡献中国力量。

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