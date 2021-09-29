人民网北京9月29日电 （记者杜燕飞）今年是“十四五”规划的开局之年。立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，如何加快数字产业化、产业数字化，培育壮大数字产业新动能？如何推动我国互联网行业创新发展，并有效赋能实体经济，带动千行百业转型升级？

近日，人民网“人民会客厅”携手华为云“桑田岛时间”，特别策划“拓展数字经济新空间 催生数字产业新动能”高端对话。对话中，中国信通院云计算与大数据研究所所长何宝宏、北京邮电大学教授高志鹏、人民网科技副总经理兼CTO魏佳斌、华为云中国区副总裁胡维琦和北汽新能源信息数字化总监刘伟霞，围绕产业数字化变革中的热点话题，共同探讨数字化技术如何深入融合实体经济，促进数字经济发展。

与会嘉宾认为，人才是推动行业向好发展的关键因素。数字化和传统产业的融合是大势所趋，其中将会出现新变量、新动能。如何能够找到这个新变量、新动能，并为其所用，需要行业共同努力。

“元宇宙”会是互联网发展新大陆吗？

“元宇宙”的概念最早出现于30年前，是指通过虚拟增强的物理现实、呈现收敛性和物理持久性特征的、基于未来互联网、具有链接感知和共享特征的 3D 虚拟空间。在这其中，人们或许可以随时随地切换身份，自由穿梭于物理世界和数字世界中学习、工作、交友、购物、旅游等。

为什么“元宇宙”在30年后突然流行起来？魏佳斌分析，这是天时地利人和促成的结果。新冠肺炎疫情增加了公众对于沉浸式游戏的诉求，在互联网流量红利消失的背景下，私域流量成为了新增长点。

在何宝宏、高志鹏看来，目前“元宇宙”仍不成熟。“短期内‘元宇宙’只是游戏娱乐行业的新大陆，而不是整个互联网的新大陆。”何宝宏表示。

“大数据、人工智能、AI、空间定位技术、虚拟成像技术不在互联网，而且在工业领域、城市管理，都发挥着非常大的作用。尽管‘元宇宙’是一个很好的概念，但需要一些成长时间。”胡维琦认为。

“产业互联网”或成互联网未来

相比“元宇宙”，“产业互联网”的概念更加年轻，它是利用信息技术与互联网平台，充分发挥互联网在生产要素配置中的优化和集成作用，实现互联网和传统产业深度融合的一种经济形态。

魏佳斌认为，产业互联网是互联网的下一跳，主要体现在三个方面：第一，目前消费互联网已饱和，正在寻找下一个促进点；第二，产业互联网市场正处于蓝海，而消费互联网已是红海；第三，产业互联网要向生产和研发去渗透，是提升我国生产力的重要一环。

高志鹏指出，相对于消费互联网而言，下一代互联网模式，要和产业深度融合，促进产业不断更新换代升级，产业互联网一定是互联网的未来。

“云原生”有效推动IT与产业智能升级

谈及未来所有行业是否会拥抱云原生？胡维琦表示，“云原生”给企业带来的三个价值：第一，传统技术没法解决的问题，“云原生”的技术K8s可以应对；第二，拥抱云原生业务，让企业更高效和更精进，用云原生技术进行代码开发和更新，几小时就能业务迭代；第三，各行各业都需要云原生，华为在其HC大会上推出全新的云原生平台，希望帮助更多企业低成本使用和享受云原生技术红利。

“未来所有的企业会拥抱‘云原生’，问题是不一定抱得住，但无论如何都要要积极拥抱‘云原生’，去学习‘云原生’，去应用‘云原生’。”何宝宏认为。

刘伟霞对此分享了自己的经验：“我们跟相应的供应商做深度的结合和应用，在业务方面提供技术。这样的合作在数字化转型过程中是最有效和最快捷的方式。从企业来说，我们拥抱‘云原生’。”

《数据安全法》利好公有云发展

今年9月1日起，《数据安全法》正式施行。它的实施是否导致企业上公有云的步伐减缓？

“从短期来看，肯定会减缓上公有云速度，但从中长期来说，它会加速企业上公有云速度。因为我们需要把基础打好，随着《数据安全法》逐步地落地实施，用户对云的信任度会增高，有一个更好的基础，有更好的法律保障。”何宝宏说。

高志鹏认为，《数据安全法》提出了一系列合规性要求，可以打消想上云的企业顾虑，有助于产业更加规范化有序化的发展，公有云发展整体呈加速状态。

魏佳斌表示，《数据安全法》出台后，数据的采集、存储、计算、交易有了一定的标准。尽管该标准带来了技术成本、技术门槛，但是如果有标准化的公有云，对企业来讲，会优先采纳。同时，从数据安全角度来讲，有公有云的保障，能够让更多客户更放心，更安心来使用云。

(责编：孙红丽、高雷)