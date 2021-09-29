原标题：尚品宅配康净升级战略发布 “第二代康净板”助力构建绿色健康人居

9月25日，“康净守护·筑梦未来——尚品宅配康净升级战略暨康净守护计划启动发布会”在广州举办。尚品宅配在会上发布康净升级战略及“第二代康净板”，并且联合国家级公益基金会启动“康净守护计划”。

尚品宅配康净升级战略暨康净守护计划启动发布会现场。新华网发

国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会联合发布的GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》，将于10月1日实施，其中提到的新“ENF级”（无醛级，甲醛释放量标准小于等于0.025mg/m3），甲醛规定值比目前最严格的CARB-NAF（无醛豁免认证）还低。

广州尚品宅配总经理赵坤发布了尚品宅配康净升级战略。她介绍，该公司2021年推出的“第二代康净板”，使用医用无醛添加MDI胶，主要结构为来自广西丰林的天然基材。

活动上，尚品宅配还与丰林集团、广东省科学院微生物研究院分别签署了战略合作协议，与上下游企业及科研机构深度携手，共同促进健康人居空间的绿色环保升级。

此外，尚品宅配还在发布会上启动了“康净守护计划”。据了解，该计划将携手国家级公益基金会，旨在为全国各地的妇幼、儿童医院打造“康净宝贝之家”，助力孩子们健康成长。

尚品宅配品牌中心总监黄艳芳介绍，首个“康净宝贝之家 康净守护计划”已在广州市妇幼医院落成并启用，希望为长期住院的小朋友提供一个健康、环保、舒适的玩乐空间。

随后，现场还举行了以“在森林里的家”为主题的儿童绘画大赛。让孩子们发挥想象力的同时提高环保节约意识，传递公益爱心。而本次大赛所有作品的公益传播与售卖所得收入，将全部用于边远乡村艺术教育事业。（郑舒雨）

(责编：董童、李源)