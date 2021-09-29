原标题：首届中国先进复合材料产业及发展论坛在京召开

9月16日至17日，首届中国先进复合材料产业及发展论坛于京召开。本次论坛邀请了中国科学院院闫楚良院士、相关领域机关领导、嘉宾、先进复合材料专业委员会三十多位知名专家，以及来自全国各地先进复合材料领域企业代表、一线科研人员等200多人与会。参会代表所属行业涵盖了航空、航天、船舶、核工业、航空发动机、应急防护、装备修理、投融资及相关行业协会，覆盖面广，旨在聚合各专业院所、行业企业的智力资源，集思广益，就如何打通产业链上下游壁垒，共同提高先进复合材料产业发展建言献策。

中国复合材料工业协会副会长、中材科技股份有限公司董事长薛忠民在论坛开幕致辞中表示：近年来，国家部委陆续出台有关新材料发展的政策文件，强调了新材料产业的战略地位，为复合材料领域提供了重要的发展机遇。国内复合材料产业正迅速发展壮大。在航空领域，复合材料用量稳步提高;在航天领域、常规兵器行业，复合材料结构实现逐步向主承力结构发展的趋势;在传统装备领域，风电和汽车复合材料的应用发展，为碳纤维复合材料产业注入了新活力。随着特种纤维、基体材料技术的日渐成熟，未来，高性能复合材料的应用会更加广泛，先进复合材料产业将迎来前所未有的机遇。

浙江省诸暨市人民政府副市董光辉指出，诸暨经济开发区现拥有规模以上工业企业830家，其中产值超亿元企业158家，高新技术企业254家，上市公司11家，拥有绍兴地区唯一的世界500强企业，涵盖机械制造、纺织服装、汽车零部件等传统支柱产业及智能制造、环保装备、生物医疗、电子信息、新材料、航空航天等新兴产业。诸暨经济开发区是省级十强开发区(2020年位列第7)、省美丽园区示范单位、省开发区产业链“链长制”试点单位，拥有绍兴市唯一的省级军民融合产业示范基地、省级双创示范基地等多块牌子。

董光辉还对浙江省诸暨市及诸暨经济开发区先进复合材料产业的现状及配套产业的情况，当地对先进复合材料产业未来发展的规划和构想，产业布局及招商政策，以及如何吸引相关的技术和资本落地诸暨等方面，进行了详细说明。

北京航空航天大学教授程小全从复合材料的结构设计技术、结构验证技术、材料技术、结构制造技术等8类技术构成的先进复合材料结构技术与产业体系，到复合材料效用分析、结构设计选材等应用角度，提出了自己的独到见解，并从全球角度，对复合材料树脂技术、复合材料制造技术、结构设计与验证技术等方面内容进行了阐述。

沈阳飞机设计研究所型号副总师、研究员王进从固定翼飞机技术的发展现状及趋势、先进复合材料在飞机上的应用及技术发展趋势、航空复合材料产业发展预测等方面进行了介绍，他强调先进复合材料现已和铝、钢、钛一起，发展成为第四大航空结构材料，是飞行器制造的不二之选。高效化、自动化、功能化将是未来先进复合材料发展的主流趋势。

中国直升机设计研究所党委书记、研究员黄文俊从国内外直升机技术的发展现状与未来、先进复合材料在直升机上的应用及产业配置情况、未来直升机先进复合材料产业的发展构想等方面进行了阐述。他表示，未来，直升机上复合材料用量将达到70%-80% 左右，甚至将出现全复合材料飞机。

北京电子工程总体研究所 结构室 主任、研究员陈纲从航天产品发展现状、先进复合材料在其中的应用情况、目前产品配套情况以及其所在单位对先进复合材料产品的配套需求以及未来发展趋势进行了说明。他表示，先进复合材料显著的性能优势和潜在的轻量化能力，使其在运载火箭和导弹领域获得广泛应用，为了有效降低火箭和导弹重量，提高作战性能，预计在未来一段时间，碳纤维复合材料在该领域应用将会进一步扩大。

成都中建材光电材料有限公司副总经理蒋猛蒋猛副总经理介绍了碲化镉发电玻璃及其研究进展，以及多功能碲化镉发电玻璃产品及应用。他表示，碲化镉发电玻璃是一种绿色可回收可发电的多功能建筑材料，可替代砖头、幕墙等建材。它在普通玻璃上镀上碲化镉光电材料，让普通玻璃从绝缘体变成可导电的导体，进而变成可发电的建筑材料，实现了玻璃与材料的有机结合。近年来，碲化镉发电玻璃在耐冲击性、便携性以及国防方面的研究经历了重重突破，为材料行业所重视。

北京化工大学刘军教授介绍了橡胶复合材料技术及其产业化现状、市场背景、未来产业发展趋势分析等。他表示，高新技术结晶的橡胶纳米复合材料，为材料的结构特性提供了优化可能。近年，橡胶复合材料产业的发展态势让人欣喜，随着生产规模的不断扩大，橡胶复合材料产业将在我国产业经济中占据更加重要的地位。

上海交通大学海洋装备研究院执行院长翁震平分析了舰船先进复合材料技术的产业需求，以及未来相关技术与产业的发展趋势。他表示，海洋装备中复合材料的应用非常广泛，特别是北极航线开通后，对船舶船体、特别是船舶的上层建筑的保温性能提出了更高要求。

杭州科实股权 投资有限公司董事林聪明就先进复合材料投资前景、资本企业的投资原则和理念、先进复合材料方向投资的展望等内容进行了分享。他表示，科实资本专注于军民融合领域的股权投资，核心团队在先进制造、电子信息、新材料等行业方向具备丰富的募投管退经验。科实资本能够为先进复合材料企业在股权融资、科研成果转化等提供资金、法律等专业支持。

大连长丰实业总公司总工艺师 、研究员邹阳从飞机复合材料结构修理技术发展现状、目前及未来一段时间内的市场需求、复合材料结构修理配套产业以及本单位产业发展构想等方面做了分享。邹阳表示，由于复合材料已经成为现代飞机结构的重要组成部分，并且其损伤机理与金属损伤存在差异，对复合材料结构修理技术研究具有重要的现实意义。他表示，随着复合材料在飞机结构中应用比例的不断增加，复合材料结构的维修维护工作愈发显得重要，需要加快修理材料的研究和开发，不断汲取新技术，向高质量、高效率、低成本化发展。

军科院防化院 李凯研究员李凯介绍了新型碳基泡沫材料的性能，以及其在装备中的应用情况以及国内技术与产业发展现状。他表示，碳泡沫与复合材料复合可使设计者采用一种结构解决一个设计中的多方面问题，进而在力、热、声、RF/EMI 信号管理上产生全新概念。

(责编：赵超、陈键)