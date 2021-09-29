原标题：中国空间站组合体3D展示产品将亮相珠海航展

近日，“航展观察团”走进中国航天科技集团有限公司第五研究院（下称“航天五院”）。作为本届航展的参展单位之一，航天五院将携新一代载人飞船试验船返回舱、天问一号、嫦娥五号、空间站组合体3D展示等40余项展品亮相珠海航展。

航天科技集团五院经营投资与产业发展部部长邵文峰表示，这些展品将通过实物模型、三维动画等多种形式，全方位、多角度、立体化展示我国航天事业发展取得的成就。

“近两年来，五院圆满完成了以北斗全球组网、嫦娥五号取样返回、天问一号着陆火星、空间站核心舱发射为代表的多项重大任务，赢得了全社会的广泛关注。”邵文峰表示，截至目前，五院已经成功抓总研制和发射了300余颗航天器，发挥航天技术的优势和辐射带动作用，将航天新技术成果推广到国民经济的多个领域。

多形式展示空间站组合体

据悉，空间站组合体将以VR虚拟现实技术演示的形式，呈现我国在载人航天领域的最新成就。

在航天五院，记者见到了空间站组合体的重要组成部分——天和核心舱的“兄弟”初样阶段电性舱，它与正在天上服役的天和核心舱是1：1的比例，具备真正投入使用的所有功能。

航天五院空间站系统总体设计师张伟介绍，该电性舱前方圆形的节点舱是一个气闸舱，供航天员从这里出来执行出舱任务。中间的小柱段主要是航天生活的区域。后方的大柱段主要是工作、实验区。大柱段后面有后端通道，它连通货运飞船，供航天员取放货物。

张伟指出，神舟十二号任务顺利实施，三名航天员在轨驻留了三个月，验证了很多空间站运营的关键技术。空间站核心舱的各项功能正常、状态良好，将继续开展空间站关键技术验证和组装建造工作。

“神舟十二号两次出舱任务的圆满完成，表明空间站核心舱支持出舱活动功能正常，也掌握了舱外人、机械臂和地面协同配合完成舱外作业任务的技术。”张伟说，“中国空间站正在开展关键技术验证工作，将于2022年前后完成空间站在轨建造。组装建造完成后，将开展长达十几年的空间站在轨运营，充分发挥太空实验室的作用。”

“祝融号”火星车模型首次亮相

除了空间站组合体，天问一号火星探测器也是航天五院此次参展的一大亮点。其中，“祝融号”火星车模型备受瞩目。

在“祝融号”火星车试验场，记者见到了“祝融号”火星车验证器的“真容”，与正在火星上服役的“祝融号”拥有类似的外形轮廓和功能，主要是在地面模拟“祝融号”在火星上可能遇到的各种情况。

据航天五院火星探测器火星车总体主任设计师陈百超介绍，“祝融号”的亮点之一在于它的主动悬架结构。这是我国第一次在地外天体巡视器上配备主动悬架结构，“它可以在发射的时候将车体调低，节省空间，到了火星表面以后，自动抬高。”

陈百超提到，由于火星表面光照较弱，“祝融号”的太阳翼还借鉴了蝴蝶翅膀的结构特点，既实现了较大面积，又保证了结构坚固。同时，“祝融号”上配备了我国新研发的集热窗，能使阳光高效透过，把光能转化成热能。

“通过对‘祝融号’100多天的控制，目前我国基本掌握了火星表面的环境特点，为后续的火星探测打下了坚实的基础。”陈百超说。

全新展出东方红三号增强型平台

本届航展上，航天五院还将展出最新研发的东方红三号增强型平台（简称东三E平台）。

据航天五院东三E平台总体技术负责人熊晓将介绍，东三E平台具有“智能化、投资少、性能优”的特点，主要面向低总价、中小容量通信卫星的市场需求，匹配小型低成本运载火箭。

此外，航天五院还将通过多个参展展品，展示航天技术应用的广阔前景，及其对经济建设和大众生活的引领作用。

例如，北斗导航技术在高铁、渔业、电力、林业等方面广泛应用，有效提升了各行业的信息化、智能化水平；高分辨率多模综合成像卫星、北京三号卫星、miniSAR遥感卫星等，为城市精细化管理、灾害应急管理等提供遥感大数据支持；而卫星“通导遥”技术的综合应用，将更好地服务交通运输、生态环保、智慧城市等。

(责编：赵超、陈键)