原标题：广东民营力量：29家企业同时入围双500强

近日，中国企业联合会、中国企业家协会在吉林长春发布的2021年中国企业500强榜单，58家广东企业上榜。同日，中华全国工商业联合会在湖南长沙发布2021年中国民营企业500强，61家广东企业上榜，其中，华为、正威、碧桂园、万科、美的、格力、比亚迪、顺丰、TCL、鼎龙、阳光保险、唯品会、龙光等29家企业同时进入两个“500强”榜单。

资料显示，2021年中国企业500强的入围门槛为392.36亿元，同比去年上涨32.75亿元;“千亿俱乐部”企业数量增加5家，达到222家;上榜企业营业收入合计89.83万亿元，比上年500强增长4.43%，既高于2020年我国GDP3%的名义增速，也高于2020年全国国有企业2.1%的营业总收入增速;500强企业对GDP贡献突出，营业收入与GDP的相对比稳中有升。中国民营企业500强的入围门槛达235.01亿元，比上年增加32.97亿元，有 78 家企业营业收入总额超过 1000 亿元。

作为中国企业、中国民营企业发展实力最直观的窗口之一，广东企业在两个500强榜单中也展现了“广东实力”。其中，58家广东企业上榜中国企业500强，上榜企业数量位列第二，仅次于北京。更值得注意的是，中国民营企业500强榜单中，上榜的61家广东企业，有29家也同时上榜了中国企业500强。

中国人民大学商学院教授杨杜分析指出：“‘中国企业500强’形成了国企民企各占半壁江山的和谐发展格局，很好地发挥了多种所有制并存和混合所有的制度优势。”《2021中国民营企业500强发布报告》则指出，民营企业500强整体规模继续增长，利润水平显著提升，产业结构持续调整。

今年，广东61家企业入围中国民营企业500强，占总榜比重为12.2%，相较去年新增3家，上榜企业数量位居全国第三。从营业收入总额和资产总额看，广东省继续领 先于其他省份，占500强比例分别为18.72%和25.46%。

在同时上榜两个500强的广东企业中，华为、正威、碧桂园、万科、美的等14家企业营收超千亿元，广东民营企业在榜单中展现了头部力量。

2021中国民营企业500强，前十名中有5家企业在广东。其中，华为以8913.68亿元的营业收入规模，连续六年位居民营企业500强榜首、制造业民营企业500强榜首。

此次上榜双“500强”榜单的企业中，有2家千亿企业来自广州，分别是鼎龙集团和唯品会。其中，唯品会为新晋“千亿俱乐部”成员，鼎龙集团为连续入列。

500强民营企业中有354家企业参与乡村振兴战略，较去年增加63家，增幅为21.65%，占民营企业500强的70.8%。分地区看，浙江省、江苏省和广东省仍然是参与企业数量最多的省份，其中，广东有44家企业参与乡村振兴战略。

9月初，广东省召开民营企业“万企兴万村”行动动员大会（下称：大会），广东省工商联提供数据显示：截至目前，广东共11179家民营企业参与“万企帮万村”行动，投入总金额超过158亿元，为打赢脱贫攻坚战作出了突出贡献，为全面推进乡村振兴奠定了坚实基础。

大会同时指出，广东民营企业还通过深层次挖掘乡村资源、生态、文化等多元价 值和多重功能，优化贫困地区生产要素资源配置，探索出以产业链为纽带形成了利益联结，激活村庄“造血功能”，共有3452家企业参与产业帮扶，产业帮扶人数64.68万人。

此外，数据显示，广东6000多家民营企业致富不忘桑梓，真情回报家乡，实施了“当地化帮扶”，占全部帮扶企业的80%。此次位列中国企业500强173位、中国民营企业500强47位的鼎龙集团，旗下鼎龙湾国际海洋度假区就是粤西地区“当地化帮扶”和“激活村庄‘造血功能’”的典型例子。该企业将产业振兴作为乡村振兴主轴，旗下位于湛江的国家4A级鼎龙湾景区、大汉三墩景区、天海湾景区等，实现90%就业人员本地本村化，直接带动超5000人就业;文旅产业精准扶贫，如鼎龙湾景区为1个行政村（覃上村）的9条自然村常年带动600人就业，人均可支配年收入超3万元，有效解决乡村留守家庭问题;近年来，企业还累计培训了1万多名服务业产业工人，分布在景区、酒店、餐饮等行业，成为一批批文旅相关产业的“广东技工”“粤菜师傅”。

全国政协副主席、中华全国工商联主席高云龙在此前召开的2021全国工商联主席高端峰会上表示，希望广大民营企业积极投身乡村振兴、“万企兴万村”之中，积极参与公益慈善、定点帮扶等福利事业，努力在推动民族地区跨越发展、促进城乡共同繁荣进步方面，寻找新机会、作出新贡献，不断履行社会责任、切实展现企业担当。

(责编：赵超、陈键)