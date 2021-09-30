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构建现代商品市场体系 看上海、义乌、厦门等地怎么做？

2021年09月30日08:35 | 来源：人民网
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人民网北京9月30日电 （记者赵竹青）9月29日，商务部、发展改革委、工业和信息化部、农业农村部、海关总署、市场监管总局、贸促会等7单位联合印发通知，公布商品市场优化升级专项行动20个试点地区。上海、江苏苏州、浙江义乌、福建厦门等地入选。

商务部流通业发展司负责人指出，近年来，随着数字经济、平台经济、产销对接等新业态新模式的快速发展，商品市场呈现出线上线下协同、内外贸联动、跨界融合等新趋势，但同时也面临数字化转型突破点欠缺、供应链产业链服务能力不强等新问题。各部门联合开展专项行动，就是要为商品市场创新发展赋予新内涵、注入新动能、激发新活力。

“到2025年，培育一批商品经营特色突出、产业链供应链服务功能强大、线上线下融合发展的商品市场示范基地。”该负责人表示，专项行动将通过市场优化升级，辐射带动产业发展，服务区域经济发展，促进产销衔接，提升流通效率。通过示范基地创建，推动商品市场成为商品流通的重要平台、扩大内需的重要载体、优化供给的重要引擎，基本建成适应经济高质量发展、服务构建新发展格局的现代商品市场体系。

专项行动围绕优化市场环境、提升服务能力、促进创新融合三大方向，提出了11项重点任务。

优化市场环境方面。聚焦仓储、分拣、加工、配送、冷链、节能等基础设施，升级市场流通环境；以构建信用管理制度体系、完善公平交易机制为核心，优化市场交易环境；推进标准化、制度化建设，健全应急保障响应机制，提升市场运营环境。

提升服务能力方面。强化公共服务，完善基础服务，提升专业服务，拓展金融服务，探索构建多层次、全方位综合服务体系；强化产销衔接能力，促进更高水平供需平衡；加强品牌服务，提升商品品牌化、特色化水平；拓展平台整合能力，打造供应链综合服务平台。

促进创新融合方面。引导市场加快大数据应用，创新交易模式；完善规划布局，巩固差异化经营优势，支持不同类型市场协同联动；鼓励市场衔接匹配上游供应与下游需求，打造适应数字经济发展的新型商品集散中心；推进市场采购贸易方式试点建设，发展跨境电商，支持出口产品转内销。

(责编：赵竹青、高雷)

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