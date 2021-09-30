人民网记者 许维娜

构建良好网络生态，是互联网健康发展之所需。近年以来，网络信息内容、生态治理规定等一系列规章制度的出台，标志着我国网络强国建设和网络空间治理正在迈向更高水平。

日前发布的《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2021年6月，我国网民规模达10.11亿，较2020年12月增长2175万，互联网普及率达71.6%。十亿用户接入互联网，形成了全球最为庞大、生机勃勃的数字社会。

亿万网民接收信息的渠道也越来越广泛。互联网企业作为信息时代重要的市场主体，在弘扬主流价值、共享信息资源等方面发挥着不可替代的作用。在此背景下，互联网企业加强自我约束、自我管理，是实现互联网行业健康可持续发展的重要保障。

近日，以“迈向数字文明新时代——携手构建网络空间命运共同体”为主题的2021年世界互联网大会在乌镇召开，在“乌镇论道：互联网企业社会责任论坛”上，多位嘉宾就“积极履行企业社会责任，推进互联网行业健康有序发展”展开讨论。

中国音像与数字出版协会第一副理事长张毅君在论坛上表示，互联网企业在履行社会责任方面应具有更强的奉献意识，主动发挥带头作用。在他看来，互联网产业生态应该是由不同规模、各种类型企业共生共享共荣共同构建而成的生态系统，形成互帮互助互动的“雁阵效应”。

同时，企业主动履行社会责任已成为推进其自身和社会实现可持续发展的重要推动力。在履行社会责任方面，不少互联网企业仍在积极探索更多可能。

其中，扶贫助农是互联网企业履行社会责任的直接表现之一。论坛上，拼多多高级副总裁王坚介绍，过去几年，其依托电商平台，聚焦消费扶贫，以农产品上行助力农业农村，尤其贫困地区的发展。

9月23日，来自革命老区、脱贫地区的拼多多新农人，将家乡丰收的喜悦带到了嘉兴南湖的丰收节主会场。受访方供图

农业发展离不开“人”，吸引更多农民参与的重要性不言而喻。在产业扶贫方面，据了解，拼多多在“三区三州”的多个村，把扶贫捐赠资金变股金，通过组织村民成立合作社，建立农货上行和培育品牌等“新农商”机制，让农户成为受益主体。

王坚指出，为更好地服务农业农村现代化和乡村振兴战略，公司还投入100亿成立“百亿农研”专项。他表示，该专项不以盈利为目的，旨在面向农业及乡村的重大需求，以增强农业科技工作者和劳动者动力和获得感为目标，致力于推动农业科技进步、科技普惠。

有关业内人士认为，互联网环境对传统法规提出新的挑战，也对互联网企业履行社会责任提出了更高的要求。保障信息安全、规范传播秩序、维护良好生态，携手共建清朗网络空间，是互联网企业社会责任的直接表现。

助力农业数字化转型、实现种植业可持续发展、降低农业产业链碳排放量……是互联网企业积极承担社会责任的一个缩影。对此，上述人士认为，企业社会责任理念也不应该止步于公益和慈善，可探索空间还很大。

(责编：王震、高雷)