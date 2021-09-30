人民网北京9月30日电 （记者孙博洋）扫码只需1毛钱就能获得高级游戏账户、低价可刷游戏皮肤、充值解除“防沉迷限制”……近年来，随着网游手游的发展，针对游戏的诈骗案件增多、手法不断翻新，给网民、互联网平台和网络环境带来了不小危害。

据中国音数协游戏工委发布报告显示，2021年1-6月，国内游戏市场实际销售收入1504.93亿元，同比增长7.89%。而据《第48次中国互联网络发展状况统计报告》发布数据显示，截至2021年6月，我国网络游戏用户规模达5.09亿，占网民整体的50.4%。规模庞大的市场和用户量，不仅带来了巨大商机，也让犯罪分子找到了可乘之机。

公开报道显示，日前，在安徽省公安厅网安总队、合肥网安支队的指导下，肥东县公安局在直播平台的配合下破获了一起“利用传奇私服游戏诱导玩家充值顶榜”的新型网络诈骗案，跨多省打掉一个大型诈骗团伙，查获涉案电脑二十余台，抓获涉案人员48名，冻结涉案资金70余万元，总涉案金额达一百余万元。

图为诈骗团伙落网。受访者供图

据了解，今年5月，安徽肥东警方接到报案称，有主播谎称玩家充值到游戏排行榜第一就能返利。而在同一时期，虎牙直播平台安全团队也收到用户举报，并掌握了部分线索。在收到警方协查函后，平台全力协助警方，摸清了诈骗全流程，梳理出犯罪团伙架构，并为警方提供了相关证据。

据报道，这是一个隐藏在网络游戏背后的诈骗团伙，其以“上榜容易”“稳赚不赔”“高额返利”等手段诱导他人上当，从中牟取暴利。该团伙结构设置严密，组织齐全，宣传、财务、技术、客服等部门分工明确，通过网络论坛、直播、短视频等宣传传奇私服游戏，声称充值到第一名便可返利，诱导玩家下载游戏参与顶榜活动，并在其搭建的游戏平台上安排诈骗人员当“托儿”，模拟出与玩家竞争“榜一”的另一玩家，刺激玩家充值更多的钱。

由于该诈骗手法较为新颖隐蔽且案件链条长，短视频、直播等仅是被利用的一环，涉案人员分工明确、遍布全国，给破案抓捕带来了一定难度。最终，警方历时一个多月先后在哈尔滨、绥化、长沙、南通、上饶等地将48名犯罪嫌疑人抓获。

有关业内人表示，警方与网络直播平台形成紧密联系，将有助于涉网络游戏类新型诈骗案件的侦破。据了解，今年1-8月，虎牙安全团队共协助公安机关破获诈骗案件603起，捣毁诈骗窝点25个，抓获犯罪嫌疑人91名，总涉案金额1719万元。

虎牙公司安全事务部副总经理杨志航表示，平台安全团队将继续发挥技术、经验优势，加强与公安机关的合作，持续研究各类新型诈骗手法、不断迭代安全策略，通过常态化打击助力“网络无诈”，守护平台、主播、用户的安全。

此外，有关专家提醒广大群众，天下没有免费的午餐，网络游戏诈骗套路多，群众切要小心莫上当，如遇骗局一定要第一时间报警求助。

(责编：王震、高雷)