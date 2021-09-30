人民网北京9月30日电 （记者罗知之）据银保监会官网消息，近期，有消费者投诉反映银行卡被盗刷的问题，为保护消费者权益，维护金融市场稳定，银保监会发布关于防范银行卡盗刷的风险提示。银保监会提醒，注意辨识网络服务渠道的真实性，避免信息被不法分子通过“钓鱼”手段窃取，比如对陌生来电、短信和不明链接保持警惕，不下载非官方APP，不在不安全的网络界面或者网络环境中登记身份证、银行卡、密码、验证码等个人信息。

银保监会称，作为现金存取、资金交易的重要金融工具，银行卡被广泛使用。但随着互联网技术的发展，网络支付频率日益增加，一些不法分子通过伪造银行卡、盗取持卡人交易身份信息等不法手段实施盗刷，不仅侵害消费者的信息安全权和财产安全权，也影响银行卡支付市场的安全稳定发展。为保护消费者权益，银保监会消费者权益保护局发布风险提示，提醒持卡人妥善保管银行卡和个人信息，提高安全防范意识，提高警惕，防范盗刷侵害。

首先，养成安全用卡习惯。银行卡被盗刷的重要原因之一是持卡人卡片被侧录、个人信息资料泄露或不当用卡。消费者要提高交易安全意识，通过正规渠道办卡用卡，不轻易将个人资料转交他人代办。坚决不向他人转借或出租自己的信用卡、储蓄卡，以免被不法分子利用产生不良后果。在刷卡时，不要让卡脱离视线范围，留意刷卡次数，使用后及时收回。对废旧或不再使用的银行卡，要及时办理销户，不随意丢弃。

其次，注意保护个人信息安全。网络支付在给生产生活带来便利的同时，也伴随着一些风险。不法分子非法获取持卡人的网络交易身份识别信息、交易验证信息，就可能实现盗刷。消费者要保护金融账户的登录密码、取款密码和验证码等个人信息安全，不向第三方提供。

第三，固定证据并及时报案。建议消费者开通余额变动提醒，及时掌握账户的交易信息。消费者如遭遇银行卡盗刷，应立即向发卡行告知交易异常，及时冻结账户或挂失以防止损失扩大，并立即报案。同时，可通过就近的ATM或POS机刷卡交易，以保存真卡所在地、交易行为地等证据材料，证明卡片在本人手中，盗刷消费非本人所为。

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