中国经济网9月26日讯 全国乡村振兴职业技能大赛9月26日在新疆乌鲁木齐市举行。此次大赛以“展技能风采 促乡村振兴”为主题，赛期3天，共有来自全国各省（区、市）及新疆生产建设兵团30个参赛代表团640名选手参加11个项目比拼。大赛旨在发挥职业技能引领作用，推动农村劳动力、脱贫地区劳动力学习技能、掌握技能，实现以技能成才、技能增收。

国家乡村振兴局开发指导司负责人在媒体见面会上表示，提升农民素质，培养有益于乡村建设发展的人才，尤其是营造有益于农民自我能力提升，自我成才的条件和氛围，培育服务于“三农”技能实用型的本土人才十分重要。国家乡村振兴局将进一步加大技能人才培养力度，着力培养“三类人群”。

着力在新成长劳动力技能培养上创造条件。过渡期内，国家乡村振兴局将持续实施雨露计划，进一步做好新成长劳动力的资助培养，对符合条件的脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）子女接受中、高等职业（技工院校）教育，原补助标准、补助方式、发放程序、资金来源保持不变，让每个符合条件的“两后生”，都有机会接受现代职业教育，为乡村振兴培育储备技能人才。

着力在外出务工劳动力技能提升上提供机会。针对准备外出务工的劳动者，按照“应培尽培、能培尽培”的原则，加大岗位培训力度。大力开展定向定岗培训、急需紧缺职业专项培训、职业转换培训和创业培训，满足多元化技能提升需求；对外出务工劳动力，推进稳岗就业。全面落实交通补助、援企稳岗、吸纳就业补贴、以工代训等政策，加大在岗培训，提高技能水平，把乡村劳动力稳在岗位、稳在企业、稳在当地。此外，强化人岗精准匹配，通过开设就业专场、网上招聘会、面对面就业帮扶、有组织劳务输出等途径，送岗位到乡村、送服务下基层，满足乡村劳动力就业服务需求。同时，联合人社、文旅等部门启动面向农村有技能技艺、非遗传承人等有实用专长以农民为主要群体的展示、评选和大赛活动。2020年在山西大同举办的全国扶贫职业技能大赛，对于带动贫困地区特别是深度贫困地区广大劳动者学习技能、掌握技能，实现以技能促就业、助脱贫起到了重要作用。此次在新疆举办全国乡村振兴职业技能大赛，将提高包括政府、企业、劳动者在内全社会对技能的重视程度，发挥技能竞赛引领示范作用，激发引导广大劳动者，尤其是农民朋友，学习掌握技能，使其不仅能凭技增收，还能赢得人生出彩的机会。

着力在乡村本土技能人才上下功夫。过渡期内，国家乡村振兴局将继续乡村致富带头人领办创办经营主体，提升脱贫地区和脱贫人口内生发展动力，鼓励他们在乡村技能型人才培育上发挥作用。同时，按照中办、国办《关于加快推进乡村人才振兴的意见》精神，将协同相关部委开启培育乡村工匠工作，积极挖掘培养乡村手工艺者、手工艺人。通过设立名师工作室、大师传习所等，传承发展传统技艺；鼓励高等院校开展传统技艺传承人教育；在传统技艺人才聚集地设立工作站，开展研习培训，示范引导，品牌培育。（记者林鄂平）

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