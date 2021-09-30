原标题：积极响应国家战略，全力投身乡村振兴 交通银行发行乡村振兴主题卡

国庆前夕，交通银行联合中国银联推出乡村振兴主题卡，并向上海市、浙江省嘉兴市，以及交行定点帮扶县四川理塘、甘肃天祝、山西浑源三地的涉农企业家和农民代表发放该主题卡。据了解，主题卡整合交行和银联提供的多项惠农权益，有利于提高农村普惠金融服务水平，为农村地区带去便利。

交行相关负责人介绍，交通银行乡村振兴主题卡在产品设计上深度融合银行卡产品和移动支付手段，为乡村振兴卡持卡人提供涉农支付优惠，免开卡手续费、卡年费等多项免费权益，以及联合中国银联提供包括涉农意外保险、农产品物流、医疗服务等惠农礼包。同时为便利三农客群消费需求，根据需要提供惠民利农的消费信贷产品。乡村振兴卡是交行普惠金融战略、支付惠农、支付为民理念的最新实践。交行将继续扎实推进乡村振兴各项工作，积极探索丰富数字化转型下金融服务乡村生产生活内容，为服务乡村振兴注入交行新动能。

作为国有大行，交通银行发布《交通银行服务乡村振兴2021-2023 年工作规划》和《交通银行支持巩固拓展脱贫攻坚成果 全面推进乡村振兴的实施方案》，构建“交银益农通”金融服务乡村振兴品牌，全面推进乡村振兴业务发展，提升乡村振兴的金融服务能力和水平。

(责编：曹淼、李源)