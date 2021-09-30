人民网北京9月30日电 （记者孙阳）9月27日，由工业和信息化部主办，北京市经济和信息化局、中国信息通信研究院（以下简称中国信通院）等单位承办的ICT中国·2021高层论坛和2021年中国国际信息通信展览会在北京举办。会议期间，中国信通院工业互联网与物联网研究所所长金键在接受记者采访时表示，当前，区块链相关技术和专业理念需进一步加强科普和推广，要推动区块链专业人才培养，加强技术研发和应用落地投入，并以开放包容的心态促进国际合作。

当前，以信息技术加速创新与融合渗透为突出特征的新一轮科技革命和产业变革蓬勃兴起，其中以区块链、云计算、大数据、人工智能为代表的新一代信息技术迅猛发展，在支撑数字经济赋能实体经济，提升治理能力等方面呈现出巨大价值和广阔前景。

其中，基于区块链新型基础设施的建设和应用，打造具有国际竞争力的区块链产业生态，推动产业数字化转型创新发展，成为行业共同关注的方向。

金键认为，政府有关部门在政策制定和产业发展引导方面做了很多卓有成效的工作。下一步，要继续加大对区块链理念、应用现状以及发展趋势的科普性教育和推广。同时，要注重参与国际合作，参与整个国际治理体系，树立开源开放的理念。

“在跨境贸易、跨境支付等跨境数据流通支持方面，区块链能发挥比较大的作用，关键是着力优化构建开放开源的生态和治理体系，来促进国际合作和共赢发展。”金键说。

据悉，中国信通院从2015年就在区块链领域开展了前瞻性的研究与实践探索，全面支撑区块链国家战略和推动产业发展，尤其是在数字基建方面取得了积极进展。2020年8月30日，在工信部的支持下，中国信通院牵头的国家区块链新型基础设施——“星火·链网”正式启动。

下一步，中国信通院将充分借助中关村区块链产业联盟的平台作用，以区块链新型基础设施的建设和应用为抓手，为区块链产业生态提供坚实的发展底座。金键介绍说，“星火·链网”会按照不同的发展阶段稳步推进，到2022年之后，将努力实现规模化的应用和推广，通过供应链金融、数字货币验证推广等手段，逐步渗透到生产流通供应的各个环节。

“现在我们做的工作是建立广泛的生态，核心的技术，广阔的应用，并建立健全整个治理模式，我们希望有更多的企业、机构、大学一起加入参与，让更多的人了解星火·链网的初衷和愿景，共同合作发展。”金键表示。

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