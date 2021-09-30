人民网北京9月30日电 （记者栗翘楚）近年来，数据逐渐成为新生产资料和生产要素，为社会公共治理和商业效率提升提供新引擎，互联网营销和线上流量经济带来越来越多的红利。然而，互联网在快速发展的同时，也伴随着出现各种黑产不断伪造互联网虚假流量的现象。

为更有效打击黑产，保护互联网数据隐私，推动互联网产业健康发展，9月29日，中国信通院召开“移动互联网匿名反欺诈标识研讨会”。来自广告主、短视频平台、第三方监测服务机构、高校等代表参加了本次研讨会。

业界人士认为，当前，移动互联网主要存在全行业ID体系不统一，各自为战，以及设备标识易被篡改，容易伪造，无法有效辨识真伪等痛点问题。

对此，中国信通院泰尔终端实验室推出了“卓信ID”解决方案。实验室负责人表示：“‘卓信ID’是中国信通院完全自主研发、独立运营的移动互联网基础标识体系。”

实验室负责人介绍，“卓信ID”参考DNS设计理念——即在中国信通院设立卓信ID根节点，仅用来分配和维护匿名化卓信ID数据。同时，设立若干二级节点，为互联网企业提供流量验证、标识查询等服务——使得ID分配和ID服务分离。基于上述体系，“卓信ID”具备受控机制、过期机制、匿名机制，在保障用户隐私的前提下提供有效标识。同时，为了满足我国互联网企业的海量请求，“卓信ID”将设立多个服务商进行服务，缓解请求压力，消除单点故障，同时引入竞争机制，促进高效服务。

实验室负责人介绍，目前，“卓信ID”已经完成内部测试，预计10月份将开展大规模公测。

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