财经观察：消费金融市场竞争加剧 合规发展仍是趋势
近年来，做多种因素推动下，消费金融行业迎来了黄金发展阶段。但随着规范发展与监管趋严，行业正从粗放、外延式扩张，转向合规、规范式发展，“马太效应”逐渐显现。业界人士表示，持牌机构迎来发展新机遇，在技术布局驱动下的精细化、差异化消费场景服务，将成为消费金融发展的方向。
竞争加速 银行控股消金企业增长迅速
今年以来，多地监管部门对辖内消费金融公司进行窗口指导，要求将产品年利率降至24%以内，并设置一定过渡期。在业内人士看来，对持牌消费金融机构贷款利率上限的控制，将会加速消费金融行业的市场变局。
数据是最直观的体现。此前，招联消费金融、马上消费金融、中原消费金融、哈银消费金融等16家持牌消费金融公司中，除了开业时间不到一年的阳光消费金融，其它均已完成上半年业绩公布。
数据显示，上半年获得净利润最多的是招联消费金融，为15.42亿元；排在第二的是兴业消费金融，上半年实现净利润10.2亿元；排在第三的是中邮消费金融，上半年实现净利润7.9亿元。
但从净利润同比增速看，中邮消费金融上半年净利润同比增长1512.20%，增速远超其它消费金融公司；排在第二位的是中银消费金融，上半年净利润为5.32亿元，同比增长426.73%；马上消费金融以净利润4.41亿元、同比增长239.20%排在第三位。
另外，杭银消费金融资产达271.48亿元，较上年末增长27.13%；海尔消费金融、哈银消费金融资产增速也超过了20%，分别达到23.29%、21.89%。中原消费金融、盛银消费金融没有披露上半年净利润数据。晋商消费金融上半年实现营收2.75亿元，同比下降10.7%；净利润0.25亿元，同比下降29.53%。长银五八消费金融上半年净利润同比减少6.67%。
通过梳理不难发现，消费金融公司的盈利能力正在不断“分化”，龙头消费金融公司的市场占比不断扩大，银行控股的消费金融企业正在加速崛起。
“消费金融业务是马拉松，不是百米冲刺，最终看的是长期稳定的发展。”哈银消费金融相关负责人表示，消费金融正从流量转向精细化运作，随着新参与者的加入，竞争也会愈发激烈。行业发展要不断打造数字化、精细化、智能化等核心能力，形成核心竞争力。
易观高级分析师苏筱芮在接受人民网财经采访时表示，银行入局消费金融能够借助资金优势拓展零售业务，与现有业务形成互补与协同。银行系拥有金融基因，具备资金成本低、风控运营等优势。
“中长期看，银行控股的消费金融企业仍将保持良好的经营水平与盈利能力，但伴随着消金赛道的日渐拥挤及马太效应的不断强化，预计未来业务规模的增速上将有所放缓。”苏筱芮说。
监管强化 合规发展和技术布局是趋势
今年以来，监管部门围绕因贷后管理不到位等问题，加大了对消费金融领域的监管力度，对教育贷、医美贷类产品采取从严整治，对消费金融公司进行监管评级。
中国人民大学助理教授王鹏表示，要刹住行业发展的不良之风，严惩高利贷、砍头息、恶意催收、营销过度、违规收集用户信息等乱象。同时，消费金融机构应走差异化路线，除了利率优惠吸引用户外，更要形成自身突出优势和特色，深耕市场、深度服务消费者。
有业界人士表示，随着消费金融市场环境逐渐规范，监管政策逐渐完善，消费金融公司要不断满足消费者的所需，发挥好消费金融在支持居民消费升级、服务实体经济、促进双循环的积极作用，朝着更加健康有序、可持续稳健的方向发展。
“技术应用和细分消费场景，决定消费金融行业的竞争格局。”中央财经大学中国互联网经济研究院副院长欧阳日辉建议，要把云计算、大数据、人工智能、物联网和区块链等前沿技术，应用到消费金融的场景和服务中。扎根细分的消费场景，越细越专业，对自身经验积累和成本控制越有帮助。
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