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2021年国家网络安全宣传周呈现三大特点

2021年09月30日16:35 | 来源：人民网
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人民网北京9月30日电 （记者乔雪峰） “2021年国家网络安全宣传周重要活动即将在西安举办，这是继十四运会后西安承办的又一国家级重要活动。”9月30日，中共西安市委常委、宣传部部长张琳在2021年国家网络安全宣传周新闻发布会上表示，西安作为中国互联网八大节点城市之一、中国公用计算机网络和中国多媒体信息在西北地区的网络核心枢纽，有条件、有责任、有信心、有能力高水平承办好本届网安周重要活动。

张琳对本届网安周的亮点和看点进行了介绍：

一是论坛紧扣政策热点。紧紧围绕新颁布的多项法律法规和零信任安全、新型智慧城市、人工智能等新领域、新热点、新进展和新成果，举办多个分论坛，并发布《2021未成年人网络保护发展报告》《中国网络安全产业分析报告（2021版）》《网络安全标准实践指南——数据分类分级指引》和“未成年人保护公益课全国授权平台”网站上线、人工智能安全典型实践案例评选结果等成果。

二是线上线下同步博览。本次网安周主题博览会是疫情防控进入常态化阶段以来，首次尝试线上线下联动方式举办的网络安全博览会。

三是多维宣传立体呈现。多维发力融媒宣传。邀请中央、各省主流媒体及重点商业平台“全媒体、全平台、全流程”参与报道。搭建互动话题，邀请达人、网友参与生动有趣的主题活动，在多平台同步上线“网络安全主题晚会”“微课有奖征集”“云课堂展播”等活动。聚焦十大重点板块，同步将宣传触角延伸，积极覆盖学校、银行、博物馆、文化馆、科技馆、旅游景区及手机短信等多维场景，提升“网络安全宣传周”的公众号召力和社会影响力。

(责编：孙红丽、高雷)

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