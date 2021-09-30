原标题：迪拜世博会“玩转中国馆” 指尖打卡感受科技魅力

10月1日，迪拜世博会中国馆将正式开幕，迎接全球游客到场参观。

中国贸促会与腾讯共同打造的迪拜世博会中国馆官方微信小程序“玩转中国馆”也同步上线，为各国游客打造便捷有趣的智慧游览体验。国内观众可在国庆假期足不出户，指尖游览“线上中国馆”。

迪拜世博会是新冠肺炎疫情发生后的第一次世博会，也是中东地区举办的首届世博会，其主题“沟通思想，创造未来”，寓意凝聚国际社会力量、促进全球合作、创造美好未来。

而受疫情影响，本届世博会中国馆积极探索“线上+线下”创新模式，鼓励游客们从丰富多彩的线上、线下活动中感受世博会的魅力。首个以微信小程序形式出现的“线上中国馆”便是一次独具匠心的大胆尝试。

同时，迪拜世博会中国馆以科技赋能、面向未来的展项和互动体验备受瞩目。作为2020年迪拜世博会中国馆官方合作伙伴，腾讯等多家科技企业亦以多种技术能力和数字内容参与打造中国馆的创新智慧体验，通过智慧城市、智慧社区、智慧零售、智慧医疗等一系列场景，既展现了中国科技“硬实力”，也充分体现中国数字化建设深入民生的人文关怀。

小程序打卡世博会：在家也能逛的“线上中国馆”

“玩转中国馆”是世博会中国馆首次采用小程序形式打造的线上展馆。观众可通过微信搜一搜“玩转中国馆”直达小程序进行在线参观。作为技术支持方，腾讯希望这个移动端智慧参展互动平台能充分发挥微信小程序的便利性、社交性、分享性，为远程逛中国馆的人们带来良好的线上体验。

在小程序上，世界各地的用户都可以沉浸式浏览中国馆的精彩内容。比如，在线上了解北斗背后的中国航天故事；或是穿过“时空隧道”，在社区、零售、医疗、教育、出行等与日常生活息息相关的场景里体会科技带来的便捷；还能在线观看中国馆主题电影。

在线上参观中国馆的各个展区时，游客们还能在小程序中打卡、并将足迹分享到朋友圈中，在千里之外给中国馆点赞。当中国馆于迪拜当地时间夜晚上演精彩的灯光秀时，远在中国的观众也可以直接通过小程序随时随地观看精彩的演出，共赏世博会最亮眼的“华夏之光”。

世博会开幕后，中国馆内还会不断上演精彩的省市及企业活动，届时，多个活动将以国内外会场连线共庆的方式上线，用户可以在小程序内密切关注活动日程、了解活动资讯。

紧贴线下中国馆的科技属性，小程序内也为游客准备了富有趣味的科技互动体验。由腾讯多媒体实验室提供技术支持的“沉浸式数字山水画”小工具，会根据用户的笔触生成一幅意境悠长的山水画，并题诗一首，为世博会中国馆的文化数字体验添彩。

据了解，这座“线上中国馆”还将提供中国馆全景导览，让线上观众不用排队就能享受360度的VR体验，让每一位“云游客”真正做到足不出户、却能尽兴而归。

除了小程序之外，迪拜世博会中国馆也会通过微信公众号、视频号等数字化工具作为展示窗口，以丰富多彩的内容讲好中国故事。

智慧生活展区：展示科技加持的中国式日常

在此次世博会上，中国馆第三展区“创新与合作展区”从智慧城市、智慧生活、智慧生态等多个维度，以“美好的家园”为主题，展望未来的美好生活，是整个中国馆的重要亮点。

与2010年上海世博会“城市让生活更美好”主题相呼应，在“智慧城市”展项中，世界将看到中国宏大的“未来城市”图景——巨大的立体城市沙盘和大屏共同呈现出一座3D的虚拟未来城市，在云计算、大数据、物联网、人工智能等新技术推动下，人们共治、共建、共享健康和谐的美好未来。作为展项共建方，腾讯云WeCity未来城市解决方案已落地北京、上海、深圳、广州等十多个城市，助力这一梦想逐渐成为现实。

在“智慧生活”展区，游客们可以看到，居民通过物联网、无感支付等技术流畅停车；核酸检测可通过手机轻松完成预约；单独出门的老人跌倒、AI及时将意外情况通知管理人员救助……现场观众还可以扫码体验一台虚拟“智慧零售”柜，了解数字化技术在一次购物的各个环节如何发挥作用。这些中国老百姓刷个微信就能享受的服务和熟悉的场景，却让外国观众感到十分新鲜。

现场展示的腾讯医疗AI基层导辅诊系统，生动讲解了科技如何全面提升基层医院医生的诊疗能力、改善老百姓们担忧的看病慢、看病难等问题。值得一提的是，本次中国馆还特别呈现了“科技抗疫”相关的内容。比如，现场观众们将看到，2020年初新冠肺炎来袭时，能最快2秒识别病灶的腾讯觅影医学影像AI，为武汉方舱医院提供技术支持的故事。

通过一个个智慧场景，迪拜世博会中国馆向全世界展示了中国老百姓充满科技范的“小日子”，与背后中国数字化建设提升人民获得感、幸福感、安全感所取得的“大进步”。

作为中国馆“线上+线下”精彩体验的重要合作建设者，腾讯表示，通过科技不断提升人类生活品质，实践“用户为本、科技向善”是腾讯的使命，这与世博会的愿景、以及本次中国馆的主题高度契合。在接下来为期半年的迪拜世博会中，腾讯将作为官方合作伙伴持续为中国馆提供数字化支持。

在2022年腾讯品牌日期间，腾讯还会以不同主题的精彩直播，展现互联网科技在文化、零售、医疗、公益等中国老百姓不同生产生活场景中发挥的作用，将更美好的中国展示给全世界。

此外，作为迪拜世博会中国馆官方短视频平台，腾讯微视将通过短视频、直播等形式展现真实、立体、全面的中国，助力讲好中国故事。（张林山）

(责编：李源、曹淼)