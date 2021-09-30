新华社北京9月30日电（记者戴小河）中国海洋石油集团有限公司30日宣布，我国渤海再发现大型油田——垦利10-2油田，经自然资源部评审备案，新增石油探明地质储量超1亿吨。

垦利10-2油田位于渤海南部海域，距离天津市约245公里，平均水深约15.7米，发现井垦利10-2-4井共钻遇油层27米，完钻井深1520米。经测试，该油田单井日产原油可达81.55吨。

中国海油勘探部总经理徐长贵表示，垦利10-2油田的成功发现，打破了渤海油田凹陷带浅层从未获得亿吨级岩性油田发现的局面，展示了渤海岩性油气藏勘探的广阔前景，对类似盆地的勘探具有重要的指导意义。

继2020年初垦利6-1亿吨级油田发现后，中国海油勘探人员借鉴成功经验，迅速对垦利6-1油田南侧的垦利10-2构造开展评价工作。

中国海油董事长汪东进表示，垦利10-2油田的发现是中国海油持续加大国内油气勘探开发力度的又一重要成果，为渤海油田上产4000万吨奠定了储量基础。中国海油将牢牢把握油气勘探这一龙头，以发现大中型油气田为目标，持续深化地质认识和技术创新，争当国内油气增储上产主力军，为实现“十四五”良好开局和推动海洋石油工业高质量发展贡献力量。

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