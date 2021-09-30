记者30日从中国人民银行了解到，央行日前发布关于做好流动就业群体等个人银行账户服务工作的指导意见，针对开户痛点难点问题提出16条改进服务意见。央行鼓励商业银行充分利用个人已开立银行账户跨行代发工资，不增加个人负担、保护个人合法权益，不强制要求个人在本行新开户，并为个人提供便利的异地开立、补换卡等服务，减少个人因异地学习、工作、生活等原因新开户。央行鼓励银行提供简易开户服务，充分利用外部有效数据交叉核实客户身份，减少对客户提交证明文件要求。（记者吴雨）

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