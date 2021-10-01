本报记者 王俊岭

随着国庆假期脚步渐近，消费活力越来越旺，烟火气也越来越浓。

有的消费者聚焦美食，打算利用假期好好犒劳自己。北京市民万毅伟说，今年国庆假期，自己计划开车带父母去内蒙古阿尔山国家森林公园附近转转，不仅可以避免人员过度扎堆，也能品尝地道的特色美食。“涮羊肉、手扒肉、原味奶茶，这些我们一家人聚餐时肯定要品尝。除此之外，一些便于储存的奶皮卷、手撕牛肉等小吃，我们也准备买一大批回来，跟亲友们分享！”万毅伟说。

有的消费者已策划好出门旅行。离国庆还有一周多的时间，江苏姑娘滕海芹就开始心里“种草”，盘算着假期旅游的事。滕海芹把消费目光锁定在了河北秦皇岛的仙螺岛景区。“那个地方景色不错，可以欣赏海景，也有不少文旅和商业项目配套，餐饮、住宿的选择也很多，应该可以玩得不错。国庆期间，我会和朋友一起去那里，痛快地玩几天，舒缓一下工作压力。”她说。

有的消费者准备利用假期放慢节奏，去大商圈逛街。对在山西读大学的李琪而言，之前几个月写论文、找工作，时间每天都紧巴巴的。几天前，她专门订了到上海的机票。“计划去逛逛BM和话梅美妆集合店，收藏了好多家格调独特的咖啡店和清吧，愚园路也有很多宝藏店铺，都想一一去打卡！”李琪说，对自己而言，和闺蜜们逛街购物才是享受假期的最好方式。

那么，今年国庆消费市场有哪些特点？有关方面做了哪些准备？

9月26日，商务部消费促进司副司长王斌表示，总体研判，今年国庆期间消费市场将呈现繁荣稳定发展态势，生活必需品市场供应充足、品种丰富、价格平稳。商务部将全力做好国庆假期市场供应与居民消费保障，比如，加强米、面、油、肉、蛋、奶、菜等生活必需品市场监测和预测预警，全面掌握市场供求与价格变动情况；指导商贸流通企业结合节日消费特点，增加生活必需品备货量，提高补货上架频率，切实保障市场供应。

“节前，商务部会同有关部门向7省市投放中央储备牛羊肉，满足少数民族地区群众节日消费需求。今年以来，累计组织投放中央储备猪肉9万余吨，牛羊肉8300吨，收储中央储备冻猪肉4.2万吨。”王斌说。

针对如何发挥城市商业的消费促进作用，商务部流通发展司副司长尹虹表示，从2018年底开始，商务部开展了步行街改造提升的试点工作。今年1—8月，23条试点步行街的客流量和营业额都同比增长40%以上。“下一步，我们还将推动发展特色街区和特色商圈，进一步提升改善消费环境，完善配套设施，优化业态结构，促进品牌集聚，更好地满足个性化和多样化的消费需求。特别是指导各地利用即将到来的‘十一’假期，组织开展多样的促销活动，更好地发挥步行街和商圈这种载体的作用。”尹虹说。

“我们分析，10月份乃至整个四季度消费仍将延续平稳恢复态势。预计全年社会消费品零售总额有望达44万亿元，比2020年增长12.5%左右，比2019年增长8%左右。”王斌说。

(责编：牛镛、袁勃)