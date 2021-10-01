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央行、银保监会召开房地产金融工作座谈会

维护住房消费者合法权益

2021年10月01日05:41 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报北京9月30日电 （记者徐佩玉）29日，中国人民银行、银保监会联合召开房地产金融工作座谈会指出，要坚持不将房地产作为短期刺激经济的手段。

　　近年来，金融部门全面落实房地产长效机制，稳妥实施房地产金融审慎管理制度，保持房地产金融政策连续稳定，在服务实体经济、推动经济转型升级和促进房地产市场平稳健康发展中发挥了积极作用。

　　会议强调，金融部门要围绕“稳地价、稳房价、稳预期”目标，准确把握和执行好房地产金融审慎管理制度，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，坚持不将房地产作为短期刺激经济的手段，持续落实好房地产长效机制，加快完善住房租赁金融政策体系。

　　会议要求，金融机构要按照法治化、市场化原则，配合相关部门和地方政府共同维护房地产市场的平稳健康发展，维护住房消费者合法权益。

(责编：牛镛、袁勃)

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