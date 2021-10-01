多款自研飞航发动机装备亮相珠海航展
2021年10月01日08:07 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报珠海9月30日电 （田佳莹）在日前开幕的第十三届中国国际航空航天博览会（简称珠海航展）上，北京动力机械研究所首次以独立参展单位身份携多款自主研制的飞航发动机装备及15项专业技术能力亮相，其中半数为首次参展，展现出中国空天动力事业的发展新成就。
北京动力机械研究所是中国目前最大的冲压发动机及弹用涡轮发动机研制生产单位。此次展出的明星产品CTF-3涡扇发动机是首次亮相珠海航展，作为中国首款650公斤推力量级、双转子涡扇发动机，具有全自主知识产权，形成了数十项国家发明专利，市场前景广阔。此外，CTJ-20、CTJ-40涡喷发动机，CTF-9、CTF-12涡扇发动机也将迎来首次亮相，发动机均具有自主知识产权，具有较高技术成熟度。
在航展现场，北京动力机械研究所所长凌文辉对首次亮相的五型中小型涡轮发动机作了详细解读。“未来，我们将以开放共赢的姿态积极践行融合发展战略，聚焦先进空天动力、弹用动力、无人机及通航动力、新型能源动力和动力技术服务等五大产业板块，塑造空天动力走出国门、走向世界的新型名片。”凌文辉表示。
(责编：崔元苑、杨迪)
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