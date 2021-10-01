原标题：9月份制造业和非制造业PMI一降一升

国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会30日发布中国采购经理指数（PMI）。9月份，制造业采购经理指数连续6个月回落，较上月下降0.5个百分点至49.6%；非制造业商务活动指数为53.2%，高于上月5.7个百分点，重回扩张区间。

制造业和非制造业PMI缘何“一降一升”？中国物流信息中心专家文韬表示，制造业PMI连续18个月运行在扩张区间后，落入50%以下，表明制造业增速有所回调。分项指数变化显示，指数回调主要是受生产端回落影响，9月份市场需求偏弱运行、能耗双控政策以及大宗商品价格高位上涨等因素导致企业生产活动放缓。

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示，9月份制造业供需两端放缓，生产指数和新订单指数分别为49.5%和49.3%，均为年内低点，制造业生产活动和市场需求总体放缓。此外，主要原材料购进价格指数和出厂价格指数均升至近4个月高点，企业采购成本普遍上升。“9月份PMI指数继续下降，且已低于荣枯线，表明经济下行压力加大。”国务院发展研究中心研究员张立群表示。

文韬认为，三季度经济总体保持恢复势头，新动能持续平稳较快增长，产业结构不断优化。企业心态仍较为积极，尤其是装备制造业、高技术制造业和消费品制造业三大行业的采购量指数均较上月上升超过0.5个百分点，反映出企业对后市预期仍相对乐观。

9月份，非制造业商务活动指数为53.2%，高于上月5.7个百分点，升至临界点以上，非制造业景气水平快速回升。中国物流与采购联合会副会长蔡进表示，9月份，非制造业商务活动指数和新订单指数较上月均有明显恢复上升。供需的加快恢复带动了终端销售价格和就业活动均有回升。

蔡进认为，继续释放内需潜力，夯实经济增长基础是四季度经济运行稳定的关键。（记者熊丽）

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