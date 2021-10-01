顾阳

原标题：以中长期合同全覆盖化解煤电博弈

保障发电供热的煤炭能否可靠稳定供应，事关经济平稳运行和广大群众切身利益。基于这一实际，推动中长期合同或将改写“煤电博弈”的格局，兜住民生刚需用煤的底线，并在稳定煤炭价格波动和供需关系方面发挥重要的“压舱石”作用。

煤炭价格屡创新高，让煤炭企业迎来了“煤飞色舞”的日子。据国家统计局数据，今年上半年，我国规模以上煤炭企业利润总额2068.8亿元，同比增长高达113.8%。

煤企乐开了花，火电企业却有苦难言。煤价不断上涨，但电价原地不动，这给火电企业带来了大面积严重亏损，再加上部分企业机组因秋季检修而停机，由此引发了局部地区电力供应紧张局面。

类似这样的“煤电博弈”由来已久，其背后实际反映的是煤炭供需关系的角力，而解决问题的关键在于如何保障煤炭安全稳定供应。

众所周知，我国煤炭市场化改革开启于上世纪90年代，目前市场化机制已基本确立，而电力市场化改革尚在进行中。为了避免可能产生的错配，有必要通过创新制度设计，将这两个行业的协作关系稳定下来，在此背景下，煤炭中长期合同机制应运而生。

所谓煤炭中长期合同，是指由供需双方签订的期限明确、量价齐全、经铁路运力衔接的煤炭购销合同，执行“基准价+浮动价”的价格机制。这一制度自2017年设立以来，在实践中不断完善健全，得到供需双方认可。从国家发展改革委运行局监测数据看，近年来煤炭中长期合同签约履约率在稳步提升，生产运输消费环节衔接更加顺畅高效，对于推动上下游行业持续健康发展、促进煤炭市场供需平衡，发挥了积极作用。

为了更好地发挥中长期合同在稳定市场方面的作用，由国家发展改革委牵头，国铁集团联合煤炭、电力、钢铁、港口及地方交易中心等35家煤炭上下游优势企业发起成立了全国煤炭交易中心。作为煤炭高标准市场体系建设的重要基础设施，该中心着力打造成为煤炭交易实现中心、价格发现中心、供应链服务中心和监测预警中心。目前，煤炭中长期合同全部进入交易中心平台汇总确认。从平台数据看，今年煤炭中长期合同整体执行率已超过九成。

今年以来，煤炭市场出现供不应求的状况，而保障发电供热的煤炭能否可靠稳定供应，事关经济平稳运行和广大群众切身利益。基于这一实际，推动发电供热用煤中长期合同全覆盖，对其用煤实行百分之百全面保障，就是兜住了民生刚需用煤的底线，可谓意义重大。值得一提的是，9月25日，多家国内主要煤企、东北地区重点发电供热企业已在京集中签约，东北三省率先实现了发电供热用煤中长期合同全覆盖。

从全国看，推动发电供热用煤中长期合同全覆盖，可提前锁定煤炭资源和价格，可有效平抑煤价的大幅波动，降低民生用煤的成本，有利于煤炭市场的平稳运行。同时，此举也将降低用煤企业运营成本，在一定程度上缓解部分发电供热企业亏损的局面。值得一提的是，在用煤高峰期，借助中长期合同的全覆盖，可以有效避免市场盲目抢购、哄抬物价、囤积居奇等行为，帮助发电供热企业解决用煤的后顾之忧。

更重要的是，推动发电供热用煤中长期合同全覆盖，可以有效调整煤炭供应结构和流向，促进形成稳固的煤炭消费格局，对于稳定社会预期、增强市场信心具有重要作用。可以预见的是，中长期合同在稳定煤炭价格波动和供需关系方面将发挥重要的“压舱石”作用，或将改写“煤电博弈”的格局。

(责编：崔元苑、杨迪)